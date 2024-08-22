Нещодавнє дослідження, опубліковане в журналі Anthrozoös, виявило явні відмінності між особистостями власників кішок і собак, коли вони стикаються зі стресовими обставинами. Як вибір домашньої тварини може показати справжній характер людини – далі у матеріалі!

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Вибір улюбленця відображає наш характер

Психологи вивчили, наскільки добре володіння домашньою твариною може передбачити відому модель особистості людини під назвою "Велика п'ятірка":

екстраверсію, дружелюбність, відкритість до досвіду, сумлінність, невротизм.

Так, вчені вивчили зв'язок між вибором домашнього улюбленця та особистісними рисами його власників, зокрема, реакцією на стрес. Результати показали, що власники собак демонструють більшу стійкість під час стресових ситуацій, тоді як власники котів більш схильні до невротичної поведінки.

Вибір домашнього улюбленця багато що свідчить про характер людини, і деякі люди навіть дозволяють перевагам щодо вихованців впливати на те, з ким вони готові зустрічатися. Нове дослідження схоже підтверджує ідею про те, що "люди-кішки" і "люди-собаки" мають відносно постійні відмінності,

– йдеться у дослідженні.

Наявність кота чи собаки навряд призведе до значних змін у рисах характеру людини. Найімовірніше, більшість людей просто вибирають вихованця, який підходить до їхньої вже наявної особистості. Простіше кажучи, люди, які від природи схильні до витривалості, можуть більше любити собак, а не собаку, яка змушує людей бути витривалими.

Нове дослідження виявило загадкове розуміння стосунків між людиною і твариною, вказуючи на те, що емоційна цінність зв'язку з котами, як правило, нижча. Це свідчить про те, що людям може бути легше налагодити стосунки з котячими. І навпаки, дослідження підкреслює, що стосунки з собаками сприяють більшій емоційній близькості між власниками.



Вибір улюбленця показує справжній характер людини / Фото Unsplash

Так, риси характеру можуть впливати на вибір домашнього улюбленця:

для людей, які відчувають нервозність або стрес, ідеальним компаньйоном може стати більш незалежний і самодостатній домашній улюбленець, наприклад, кіт;

і навпаки, для тих, хто любить вирішувати складні завдання, брати на себе відповідальність і формувати емоційні зв'язки, кращим вибором може виявитися собака.

При виборі є фактори, які не відображають характер

Дослідження показують, що на вибір домашнього улюбленця впливають різноманітні фактори, що свідчить про те, що ці рішення можуть не мати прямого зв'язку з особистісними рисами. Дослідники виявили, що значну роль у формуванні цього вибору відіграють звички, середовище проживання та специфічні уподобання щодо певних видів домашніх тварин. Крім того, уподобання щодо домашніх тварин можуть бути навіть закладені в наших генах.

Можливо, вплив на вибір тварини пов'язаний із генетично зумовленими рисами особистості, тож як риса особистості, так і схильність володіти певною твариною передаються у спадок,

– вважають науковці.

Водночас науковці наголошують, що хоча догляд за домашнім улюбленцем і може запропонувати товариство, він не гарантує зміни особистості чи покращення психічного здоров'я. Люди можуть прагнути стати більш стійкими або менш невротичними, але експерти стверджують, що найбільш вдалий вибір тваринки – це той, який до вподоби вам!