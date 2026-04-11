Наука довела, що собаки – природжені музиканти: чи може ваш пес співати

Чотирилапі улюбленці насправді мають доволі розвинені органи чуття, і йдеться не тільки про звичні для нас, приміром, нюх і слух. Собаки мають ще й вокальний потенціал і доволі добре показують себе в музиці.

Багато відео в мережі з собаками-співаками хоч і розважають нас, але водночас з'являються не випадково. Науковці з Масачусетського університету Тафтса провели дослідження, яке підтверджує особливі музикальні вміння чотирилапих.

Що відомо про собак-співаків?

Психолог Аніруддх Пател разом із командою провів дослідження, щоб з'ясувати, чи здатні собаки розрізняти висоту звуку – тобто змінювати свій "голос" залежно від того, що вони чують.

Для експерименту обрали песиків, які вже мали звичку підвивати під музику. Власники вмикали їм пісні та записували реакцію тварин. Потім ті самі композиції відтворювали з трохи зміненою тональністю – вище або нижче – щоб перевірити, чи підлаштовуються собаки під нове звучання.

У людей здатність співати "в унісон" виникає природно, навіть без навчання. Саме це наштовхнуло вчених на думку, що подібна, хоча й простіша, навичка може існувати й у тварин.

Як зазначали в Earth, ідея дослідження виникла завдяки спостереженням за вовками. У природі вони виють разом, створюючи багатоголосий звук із різною висотою. Це, як стверджують науковці, допомагає здаватися численнішими та підтримувати зв'язок у зграї.

Цікаво! Є припущення, що вовки свідомо змінюють тон свого виття.

Оскільки вивчати це в дикій природі складно, дослідники звернулися до собак, особливо до порід, генетично близьких до вовків.

Серед досліджених собак самоїди продемонстрували чітку реакцію: усі чотири з них змінювали висоту звуку разом із музикою – одні підвищували тон, інші знижували.

Важливо, що тривалість їхнього виття не змінювалася, тобто це була не випадкова реакція чи емоції, а контрольована поведінка.

Натомість шіба-іну не показали подібної адаптації – їхнє виття залишалося майже незмінним незалежно від музики. Це свідчить про те, що здатність "підлаштовуватися" може залежати від генетики.

Результати дослідження ставлять під сумнів думку, що здатність відчувати музику пов'язана лише з мовленням. Собаки не мають складної мови, але деякі з них усе ж можуть змінювати висоту звуку.

Це може означати, що музичні здібності виникли ще до появи людської мови, і ранні люди могли використовувати звуки для взаємодії задовго до розвитку мовлення.

Чому собаки виють під музику?

Існує версія, що чотирилапі сприймають музику як "поклик" іншої істоти. Це запускає інстинктивну реакцію – подібно до того, як вовки відповідають один одному у зграї.

Песики демонструють свої музикальні здібності: дивіться відео

Під час виття собаки виглядають зосередженими, що свідчить про те, що вони не просто реагують на звук, а взаємодіють із ним.

Дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, відкриває нові горизонти у вивченні музики та поведінки тварин. Воно показує, що здатність відчувати та відтворювати звук може бути не унікальною для людини.

