Українців просять одягати на собак нашийники, що світяться: навіщо це потрібно

Власників собак закликають подбати про безпеку своїх улюбленців під час вечірніх прогулянок. Зокрема, рекомендують використовувати світловідбивні нашийники.

Це допоможе зробити тварин помітнішими для водіїв та знизити ризик аварій. Про це повідомляє Патрульна поліція Київщини.

Навіщо собакам такі нашийники?

У темну пору доби або за умов поганої видимості водіям складніше вчасно помітити пішоходів і тварин. Саме тому світловідбивні елементи можуть суттєво підвищити рівень безпеки.

Зазначається, що зі світловідбивачами об’єкти стають помітними на відстані до 300 метрів. Це дає водіям більше часу для реакції та дозволяє уникнути небезпечних ситуацій на дорозі.

Поліція радить використовувати не лише нашийники, що світяться, а й спеціальні брелоки або інші аксесуари зі світловідбивними елементами. Головне – щоб вони ефективно відбивали світло фар автомобілів. Такі прості засоби можуть значно зменшити ризик травмування тварини під час прогулянки.

Окрім рекомендацій щодо безпеки, правоохоронці нагадали про базові правила вигулу домашніх тварин. Зокрема, забороняється:

вигулювати собак без повідка, а потенційно небезпечні породи – без намордника;

приводити тварин у місця масового відпочинку без відповідного контролю;

вигулювати собак у невідведених для цього місцях;

купати тварин у громадських водоймах і фонтанах; залишати домашніх улюбленців без нагляду.

Також супроводжувати тварину дозволено лише особам, які досягли 14-річного віку.

Як обрати нашийник для собаки?

Вибір нашийника для собаки – це не лише питання стилю, а й безпеки та комфорту тварини. Фахівці наголошують, що неправильно підібраний аксесуар може спричинити дискомфорт або навіть проблеми зі здоров’ям. Тому власникам варто враховувати розмір, матеріал і призначення нашийника. Насамперед важливо правильно визначити розмір.

Нашийник має щільно прилягати до шиї, але не стискати її – для великих собак між шиєю та ремінцем повинно вміщуватися два пальці, для малих – один. Якщо аксесуар занадто вільний, тварина може легко з нього вислизнути. Для цуценят рекомендують обирати м’які моделі з нейлону, які не натирають шкіру і легко регулюються. Оскільки молоді собаки швидко ростуть, краще купувати нашийники з можливістю збільшення розміру.

Також важливо привчати тварину до нього змалку, щоб уникнути стресу під час прогулянок. Власникам великих порід радять звертати увагу на ширші моделі (приблизно 3 сантиметри), які рівномірно розподіляють навантаження і не травмують шию. Для маленьких собак підходять легкі та м’які нашийники, що не створюють зайвого тиску.

Серед популярних варіантів: класичні нашийники, які підходять для щоденного використання, а також спеціалізовані моделі: напівзашморги, ланцюжки чи тренувальні варіанти.

Водночас експерти застерігають від використання суворих нашийників без консультації з кінологом, адже вони можуть нашкодити тварині.

Навіщо потрібні жетони для собак?

У Львові власників собак зобов’язують реєструвати своїх улюбленців і отримувати спеціальні жетони з унікальним номером, які підтверджують внесення тварини до міської бази. Такий жетон потрібен насамперед для ідентифікації собаки: у разі втечі або втрати його можна швидко повернути власнику через базу даних.

Крім того, система дозволяє місту контролювати кількість домашніх тварин і дотримання правил їх утримання. Жетон також містить QR-код, який дає змогу оперативно отримати інформацію про собаку та контакти господаря через систему Animal-ID.

Водночас наявність лише чіпа або реєстрації в міжнародній базі не звільняє від обов’язку зареєструвати тварину саме у Львові. За відсутність жетона під час перевірки власнику може загрожувати штраф.

Фахівці наголошують, що така система підвищує відповідальність власників і сприяє безпеці як тварин, так і людей у місті. Вона також допомагає оперативніше реагувати у випадках укусів чи інших інцидентів за участю собак.