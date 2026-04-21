Як виглядають 5 найменших порід собак у світі

21 квітня, 10:16
Вероніка Соцкова
Основні тези
  • Маленькі породи собак уже давно завоювали популярність у всьому світі завдяки поєднанню компактності та виразного характеру.
  • Попри свої скромні розміри, ці тварини потребують серйозного догляду, уваги та правильного виховання не менше, ніж великі пси.

Мініатюрні собаки давно підкорили серця людей у всьому світі, адже поєднують компактний розмір і яскравий характер. Попри невеликі габарити, ці улюбленці часто потребують не меншої уваги, ніж великі породи.

Деякі з них навіть встановлюють рекорди, дивуючи своїми розмірами та особливостями. Про це пише Treehudeer.

Як виглядають найменші собаки?

Собаки вражають різноманіттям розмірів – від гігантських до зовсім крихітних. Саме мініпороди останніми роками набирають популярності, адже вони зручні для життя у квартирах і часто стають ідеальними компаньйонами.

  • Чихуахуа 

Цю породу вважають найменшою у світі, адже її вага зазвичай становить лише 1 – 3 кілограми. Чихуахуа можуть мати коротку або довгу шерсть і різноманітні забарвлення. Вони дуже віддані одному господарю та часто проявляють захисний характер. 

Чихуахуа / Фото "Канва"

Попри маленький розмір, ці собаки потребують виховання, адже можуть бути впертими. Важливо також регулярно доглядати за їхніми зубами, оскільки вони схильні до стоматологічних проблем. 

  • Брюссельський грифон 

Це невелика порода з виразною мордочкою та живим темпераментом. Спочатку їх виводили для боротьби з гризунами, тому вони мають допитливий і активний характер. Грифони дуже прив’язуються до господаря і не люблять залишатися на самоті. 

Вони можуть бути чутливими, тому потребують м’якого підходу у дресируванні. Шерсть потребує регулярного догляду, особливо у жорсткошерстих різновидів. 

Брюссельський грифон / Фото "Канва"

  • Померанський шпіц 

Ці пухнасті собаки відомі своєю густою подвійною шерстю та яскравою зовнішністю. Вони дуже енергійні, грайливі та люблять бути в центрі уваги. Померанці легко навчаються, але можуть проявляти схильність до гучного гавкоту. Попри мініатюрний розмір, вони потребують щоденної активності. 

Померанський шпіц / Фото "Канва"

  • Аффенпінчер 

Цю породу часто називають «мавпячим тер’єром» через її кумедний вигляд. Аффенпінчери мають сильний характер і можуть бути досить впертими. Вони активні, допитливі та люблять досліджувати навколишній світ. 

Аффенпінчер / Фото "Канва"

Ці собаки добре підходять для досвідчених власників, які готові займатися їхнім вихованням. Водночас вони стають відданими компаньйонами на багато років. 

  • Папійон 

Папійони легко впізнати за великими вухами, схожими на крила метелика. Вони розумні, активні та швидко навчаються нових команд. Ця порода добре ладнає з дітьми та іншими тваринами за умови правильної соціалізації. 

Папійон / Фото "Канва"

Папійони потребують регулярних фізичних навантажень і розумових ігор. Вони чудово підходять для активних родин, які готові приділяти їм багато уваги.

Що відомо про найменшу собаку у світі?

Найменшою собакою у світі офіційно визнано чихуахуа на ім’я Перл, зріст якої становить лише близько 9 сантиметрів. Рекорд зафіксувала Guinness World Records після офіційних вимірювань ветеринарів. 

Попри мініатюрні розміри, собака є здоровою, активною та має яскравий характер. Перл стала наступницею іншої відомої рекордсменки – Міракл Міллі, яка раніше утримувала цей титул.

 Власники зазначають, що улюблениця не відчуває себе маленькою і поводиться впевнено навіть поруч із більшими собаками.

Крихітка Перл / Фото Guinness World Records

