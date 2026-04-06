Їх обирать у більшості випадків: фахівці назвали 10 найпопулярніших порід котів в Україні

Виховання чотирилапих в Україні вже давно перетворило котів на справжніх членів родини. Власники пухнастиків створюють улюбленцям найкращі умови й частенько не можуть знайти вільного місця в галереї для ще однієї світлини з котом.

А деякі породи завдяки своєму характеру й природній красі стали найпопулярнішими серед господарів. Свій рейтинг популярних в Україні мурчиків склали експерти з Vog.Dog

Яких котів в Україні беруть найчастіше?

Насамперед варто підкреслити, що вибір породи – це не лише питання симпатії, а й відповідальне рішення. Кожен кіт має свої вимоги до догляду, здоров'я та спілкування.

Тому важливо заздалегідь визначити, що саме ви очікуєте від майбутнього улюбленця: чи це буде активний і грайливий бенгал, чи спокійний і врівноважений британець. Вибір має відповідати вашому способу життя та можливостям забезпечити належний догляд.

Мейн-кун

Мейн-куни вражають своїми розмірами та доброзичливим характером. Це справжні "ніжні велетні" з потужною статурою, густою шерстю та пухнастим хвостом. Вони легко адаптуються до життя в сім’ї та добре ладнають з іншими тваринами.



Мейн-куни – найпопулярніші в Україні / Unsplah

Ці мурчики потребують білкової їжі для підтримки м'язів і регулярного вичісування, щоб уникнути ковтунів. Люблять простір і активні ігри.

Шотландські коти

Відомі своїми загнутими вушками та милим виглядом. Вони спокійні, врівноважені та дуже прив'язані до дому. У догляді за ними достатньо періодичного розчісування. Важливо при цьому контролювати харчування та забезпечувати помірну активність.

Українці часто обирають шотландських котів / Unsplash

Британські короткошерсті

Це справжні "аристократи" серед котів із міцною статурою та густою шерстю. Вони незалежні, але водночас ласкаві до господаря. Догляд за ними передбачає мінімальне розчісування, але потрібно стежити за вагою та підтримувати фізичну активність.



Британці теж в ТОПі серед найпопулярніших в Україні / Unsplash

Бенгальські коти

Мають ефектне "леопардове" забарвлення та дуже активний характер. Люблять досліджувати світ і постійно рухатися. Представники цієї породи потребують багато ігор, фізичних навантажень і розумової стимуляції.



Бенгальці відомі своїм забарвленням / Unsplash

Сфінкси

Ці коти вирізняються відсутністю шерсті та надзвичайною соціальністю. Вони обожнюють увагу і контакт із людьми. Для них необхідне регулярне купання для очищення шкіри, тепло в домі та постійне спілкування з власником.



Сфінкси теж користуються популярністю серед українців / Unsplash

Сіамські коти

Граційні, голосні та дуже комунікабельні. Вони активно "розмовляють" із господарями й потребують багато уваги. За ними передбачається доволі простий догляд за шерстю, але необхідні ігри, активність і постійний контакт із людиною.



В Україні часто обирають сіамських котів / Unsplash

Сіамські коти обожнюють також отримувати любов та обійми від людей. У PetMD зауважили, що вони часто створюють особливий зв'язок з власником, але із задоволенням вмощуються на колінах будь-кого, хто готовий їх пестити.

Бурманські коти

Мають шовковисту шерсть і дуже лагідний характер. Люблять бути в центрі уваги. Для цих мурчиків достатнім буде легкий догляд за шерстю, але важливо не залишати їх надовго на самоті та забезпечувати інтерактивні ігри.



Бурманські коти – одні з найпопулярніших / Unsplash

Орієнтальні коти

Витончені, з довгим тілом і великими вухами. Дуже соціальні та розумні. Вони потребують регулярного розчісування. Також їм важливе активне спілкування та контроль харчування.



Українці часто обирають орієнтальних котів / Unsplash

Сибірські коти

Мають густу шерсть і добре пристосовані до холодного клімату. Відзначаються силою та дружелюбністю. Для них треба пам'ятати про регулярне вичісування, особливо під час линьки, та достатню фізичну активність.



Cибірські коти – одні з найпопулярніших / Unsplash

Регдолли

Спокійні, ніжні коти, які люблять перебувати на руках. Чудово підходять для сімей із дітьми. З догляду важливе регулярне розчісування довгої шерсті, ігри для підтримки форми та постійна увага від господаря.



Регдоли також користуються популярністю в Україні / Unsplash

До речі, як зауважують експерти з PetMD, регдолли добре піддаються навчанню. Більшість з них можна мотивувати правильними ласощами або іграшками. Водночас, самотній регдолл – нещасний регдолл. Так, через фрустрацію кіт може розвинути погані або дратівливі звички.

