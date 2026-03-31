Ви будете дуже здивовані: яку породу собак найчастіше беруть в Україні

В Україні оприлюднили рейтинг найпопулярніших порід собак, і він демонструє новий тренд. Найбільший попит мають невеликі собаки-компаньйони, зручні для життя в місті.

Очолив список німецький шпіц померанець, який став абсолютним лідером. Про це повідомляє Кінологічна спілка України.

Чому шпіц такий популярний?

Перше місце у рейтингу посів німецький шпіц померанець.Саме ця порода демонструє найбільшу кількість приплоду, що і визначає її популярність серед українців.

Ба більше, померанці також є одними з найчастіше експортованих собак з України.

Головна причина популярності – компактний розмір і привабливий зовнішній вигляд. Це маленький, пухнастий собака з густою шерстю та характерною "усмішкою", який легко адаптується до життя у квартирі. Померанці ідеально підходять для міських умов, де простір обмежений.

За характером ці собаки дуже активні, допитливі та прив’язані до господаря. Вони добре підходять для родин із дітьми, адже є грайливими й товариськими. Водночас шпіци можуть бути досить гучними – вони часто реагують на сторонні звуки, виконуючи роль "маленького охоронця".

Особливості життя з німецьким шпіцом:

Популярність породи також пояснюється її універсальністю: померанець не потребує великих фізичних навантажень, але при цьому залишається енергійним і веселим компаньйоном. Саме тому він став беззаперечним фаворитом серед українців.

Які ще породи увійшли до рейтингу найпопулярніших?

До десятки найпопулярніших порід в Україні увійшли переважно невеликі собаки-компаньйони. Зокрема, високі позиції займає чихуахуа (як гладкошерстий, так і довгошерстий) – одна з найменших порід у світі, яка ідеально підходить для життя у квартирі.

Популярність має вельш коргі пемброк. Він невеликий, але міцний і дуже розумний пес із дружнім характером. Також у рейтингу є йоркширський тер’єр, якого часто обирають через компактність і декоративний вигляд.

До списку потрапили й більш класичні породи, зокрема німецька вівчарка та лабрадор-ретривер, які залишаються популярними завдяки своїй універсальності та відданості.

Серед декоративних собак також виділяються французький бульдог, мальтійська болонка, бівер-йоркшир тер’єр та той-пудель.

Загалом тенденція очевидна: українці дедалі частіше обирають собак невеликого розміру, які не потребують багато простору та легко інтегруються у міський ритм життя. Водночас у рейтингу залишаються і великі породи, які цінують за їхню надійність і характер.

