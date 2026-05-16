Прожив десятки років та пережив першу власницю: у Франції помер найстаріший у світі пес Лазар

У Франції помер Лазар – карликовий той-спаніель, якого вважали претендентом на звання "найстарішого собаки у світі". Йому було 30 років і п’ять місяців.

Останні тижні свого життя Лазар жив із 29-річною Офелі Будоль, яка забрала його з притулку. Про це пише France24.

Дивіться також Шість годин скавчав під руїнами: журналіст у Києві допоміг врятувати собаку з-під завалів

Що відомо про Лазара?

Лазар, карликовий той-спаніель породи папійон зі стоячими "вухами – метеликами", помер у Франції у віці 30 років і п’яти місяців. Він народився 4 грудня 1995 року і довгі роки прожив з одним власником, поки той не помер, після чого собака потрапив до благодійного притулку.

Там його знайшла 29-річна мати – одиначка Офелі Будоль, яка спочатку шукала домашнього улюбленця для своєї мами, але вирішила забрати Лазара додому для себе. Пес жив разом із сином Будоль і двома котами, а його господиня називала його "нашим маленьким дідусем".

Його знайшли поруч із тілом його власника. Я просиділа поруч із ним пів години, а потім сказала: "Послухайте, якщо ніхто не хоче його брати, я не проти – головне, щоб він ладнав з котами,

– розповіла вона.

Останні тижні життя Лазар проводив у комфорті, хоча носив підгузки, майже не бачив і не чув, і спав більшість часу. Проте, за словами Будоль, він залишався життєрадісним і мав чарівний характер.

Французькі благодійники та працівники притулку зазначили, що Лазар міг бути найстарішим собакою у світі. Вони перевірили його дату народження у двох реєстрах і подали документи до Книги рекордів Гіннеса для потенційної реєстрації.

Новина про смерть Лазара викликала широкий резонанс серед прихильників тварин у Франції та світі. Його господиня згадує його як доброго, відданого та надзвичайно життєрадісного пса, який залишив незабутній слід у серцях тих, хто його знав.

Чи справді Лазар був найстаршим собакою у світі?

Португальський рафейру-ду-Алентежу на ім’я Бобі помер у 2023 році, і спочатку його вік оцінювали у 31 рік, що робило його претендентом на звання найстарішого собаки у світі. Інформація про це з’явилася на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Однак у 2024 році провели детальну перевірку документів та свідчень щодо Бобі та виявив, що наявні докази не є достатньо переконливими для офіційного підтвердження рекорду. Через це Бобі не був внесений до Книги рекордів як офіційний найстаріший собака.

Власники Бобі зазначали, що він мав надзвичайно активний характер навіть у старості та став символом довголіття своєї породи.

До цього рекорд належав іншим довгожителям серед псів, але їхній вік також завжди потребує ретельної перевірки. Однак вік собак, які перевищують 20 – 25 років, завжди важко документально довести, особливо у випадку порід з тривалим життєвим циклом.

Водночас, у разі підтвердження, Лазар і справді може бути найстаршим псом на світі.

У якому віці собаки вже стають довгожителями?

Собаки старіють швидше за людей, і визначення "старий вік" залежить від породи та розміру тварини. Маленькі породи, як той-тер’єри чи чихуахуа, зазвичай живуть 12 – 16 років, а інколи й довше, тоді як великі породи, наприклад, німецькі доги чи сенбернари, рідко доживають до 10 – 12 років.

За даними Американської ветеринарної медичної асоціації, собаки старші 10 років починають відчувати фізичні зміни, характерні для старіння: зниження активності, проблеми з суглобами та зором.

Від 12 – 13 років малих порід вважають "довгожителями", а середні й великі породи – старшими тваринами. Ветеринари рекомендують спеціальні дієти, регулярні медичні огляди та адаптацію навколишнього середовища для забезпечення комфорту літніх собак.

Довголіття собак також залежить від генетики, способу життя та умов утримання. За словами експертів, своєчасна профілактика та правильний догляд можуть продовжити активне життя собаки на кілька років. Важливо розуміти, що старіння у собак відбувається швидше, ніж у людей, тому регулярна увага до здоров’я тварини є ключовою.