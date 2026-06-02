Після гучної історії порятунку: стало відомо, де зараз перебуває оленя, яке ховалося від вибухів

Після зворушливої історії порятунку оленяти, яке сховалося під автомобілем під час російської атаки на Київ, стали відомі нові подробиці про його долю. Тварину вдалося врятувати та доправити до фахівців для подальшої допомоги.

Наразі оленя перебуває у важкому стані, однак фахівці роблять усе можливе для його порятунку. Про це у коментарі для 24 Каналу розповіла PR-менеджера UAnimals Ксенія Шепеленко.

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Що сталося з оленям після порятунку?

Історія маленького оленяти, яке під час чергової російської атаки шукало захист від вибухів та сховалося під припаркованим автомобілем у Києві, отримала продовження.

Після того як небайдужі мешканці обережно підняли автомобіль домкратом і визволили тварину, долею оленяти зацікавилися зоозахисники. Спочатку було невідомо, що сталося з ним після порятунку та чи не потребує воно медичної допомоги.

Однак згодом Ксенія Шепеленко повідомила, що оленя вже знайшли та передали під опіку фахівців.

Так, ми вже знайшли його. Він зараз у Центрі порятунку диких тварин Наталії Попової. Тварина перебуває у поганому стані, але там роблять усе можливе,

– зазначила представниця організації.

Також в UAnimals повідомили, що підтримують зв'язок із командою центру та готові долучитися до оплати лікування тварини у разі потреби.

Наразі детальна інформація про травми або діагноз оленяти не оприлюднювалася. 24 Канал звернувся за коментарем до Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та очікує на офіційну інформацію щодо самопочуття, результатів обстеження та подальших планів його реабілітації.

Як діяти, якщо помітили налякану тварину під час обстрілів?

Під час російських обстрілів домашні та дикі тварини часто зазнають сильного стресу й шукають будь-які місця, щоб сховатися від вибухів і гучних звуків. Важливо не залишати наляканих тварин без уваги, але водночас діяти обережно, щоб не посилити їхній страх.

У Nauka.ua наголошують, що перш за все варто забезпечити тварині відчуття безпеки та спокою поруч із людиною. У подібних ситуаціях експерти радять говорити з твариною спокійним голосом, уникати різких рухів і не тягнути її силоміць з укриття, якщо немає прямої загрози життю.

Також важливо створити "безпечне місце" – знайомий простір із запахом господаря, ковдрою або речами, які тварина асоціює зі спокоєм. Фахівці зазначають, що тварини дуже чутливо реагують на емоції людини, тому власнику потрібно максимально зберігати власний спокій, адже паніка передається улюбленцю.

У разі обстрілів тварину бажано брати з собою в укриття або переміщати в найбільш захищене приміщення без вікон, подалі від скла та потенційних уламків. Після завершення небезпеки тварині варто дати воду, час на відновлення та можливість поступово заспокоїтися без примусу чи додаткового стресу.

Що ще відомо про порятунок тварин під час війни?

У Подільському районі Києва після російського обстрілу з-під завалів зруйнованого будинку врятували собаку, яка провела під руїнами близько шести годин.

Тварину почули рятувальники та очевидці – з-під уламків було чутно скавчання переляканого пса. До операції долучився кореспондент NV Сергій Окунєв, який допоміг координувати дії та витягнути собаку з небезпечної ділянки.

Через ризик повторного обвалу роботи ускладнювалися, адже частина будівлі залишалася нестійкою після удару. Зрештою хаскі вдалося дістати живою, після чого вона змогла самостійно підвестися та відреагувала на людей без агресії.