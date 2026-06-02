Сейчас олень находится в тяжелом состоянии, однако специалисты делают все возможное для его спасения. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказала PR-менеджер UAnimals Ксения Шепеленко.

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Что произошло с оленем после спасения?

История маленького олененка, который во время очередной российской атаки искал защиту от взрывов и спрятался под припаркованным автомобилем в Киеве, получила продолжение.

После того как неравнодушные жители осторожно подняли автомобиль домкратом и освободили животное, судьбой олененка заинтересовались зоозащитники. Сначала было неизвестно, что произошло с ним после спасения и не нуждается ли он в медицинской помощи.

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Однако впоследствии Ксения Шепеленко сообщила, что оленя уже нашли и передали под опеку специалистов.

Так, мы уже нашли его. Он сейчас в Центре спасения диких животных Натальи Поповой. Животное находится в плохом состоянии, но там делают все возможное,

– отметила представительница организации.

Также в UAnimals сообщили, что поддерживают связь с командой центра и готовы присоединиться к оплате лечения животного в случае необходимости.

Сейчас подробная информация о травмах или диагнозе олененка не обнародовалась. 24 Канал обратился за комментарием в Центр спасения диких животных Натальи Поповой и ожидает официальную информацию о самочувствии, результатов обследования и дальнейших планов его реабилитации.

Как действовать, если заметили напуганное животное во время обстрелов?

Во время российских обстрелов домашние и дикие животные часто испытывают сильный стресс и ищут любые места, чтобы спрятаться от взрывов и громких звуков. Важно не оставлять напуганных животных без внимания, но при этом действовать осторожно, чтобы не усилить их страх.

У Nauka.ua отмечают, что прежде всего следует обеспечить животному ощущение безопасности и покоя рядом с человеком. В подобных ситуациях эксперты советуют говорить с животным спокойным голосом, избегать резких движений и не тянуть его силой из укрытия, если нет прямой угрозы жизни.

Также важно создать "безопасное место" – знакомое пространство с запахом хозяина, одеялом или вещами, которые животное ассоциирует со спокойствием. Специалисты отмечают, что животные очень чувствительно реагируют на эмоции человека, поэтому владельцу нужно максимально сохранять собственное спокойствие, ведь паника передается любимцу.

В случае обстрелов животное желательно брать с собой в укрытие или перемещать в наиболее защищенное помещение без окон, подальше от стекла и потенциальных осколков. После завершения опасности животному следует дать воду, время на восстановление и возможность постепенно успокоиться без принуждения или дополнительного стресса.

Что еще известно о спасении животных во время войны?

В Подольском районе Киева после российского обстрела из-под завалов разрушенного дома спасли собаку, которая провела под руинами около шести часов.

Животное услышали спасатели и очевидцы – из-под обломков было слышно лай испуганного пса. К операции присоединился корреспондент NV Сергей Окунев, который помог координировать действия и вытащить собаку с опасного участка.

Из-за риска повторного обвала работы осложнялись, ведь часть здания оставалась неустойчивой после удара. В конце концов хаски удалось достать живой, после чего она смогла самостоятельно подняться и отреагировала на людей без агрессии.