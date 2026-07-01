Гарячий асфальт небезпечніший, ніж здається: що потрібно зробити після прогулянки із собакою

У літню спеку асфальт, бетон і тротуарна плитка нагріваються значно сильніше, ніж повітря. Через це домашні тварини можуть отримати болючі опіки лап навіть під час нетривалої прогулянки.

Ветеринари ААНА пояснили, як правильно доглядати за лапами після повернення додому та які симптоми не можна ігнорувати.

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Як врятувати лапи улюбленця влітку?

За даними Американської асоціації лікарень для тварин, поверхня асфальту та бетону може бути на 20 – 35 градусів гарячішою за температуру повітря. У сонячний день покриття швидко накопичує тепло, а контакт із ним може призвести до опіків подушечок лап.

Особливо вразливими є цуценята, літні собаки, тварини з тонкими подушечками лап і домашні улюбленці, які довго гуляють по асфальту.

Після повернення додому уважно огляньте лапи тварини. Якщо подушечки почервоніли, стали гарячими, з'явилися тріщини або пухирі, це може свідчити про опік.

Навіть якщо видимих ушкоджень немає, лапи бажано промити прохолодною водою, щоб змити пил, залишки бруду та охолодити шкіру. При цьому не слід використовувати крижану воду, адже різкий перепад температур може лише погіршити стан тканин.

Після миття лапи потрібно обережно висушити м'яким рушником, не розтираючи пошкоджені ділянки.

Ветеринари радять звернути увагу на такі ознаки:

кульгавість;

небажання наступати на лапу;

постійне вилизування лап;

почервоніння або потемніння подушечок;

пухирі;

кровоточивість або відшарування шкіри.

Якщо з'явився хоча б один із цих симптомів, тварину потрібно показати ветеринарному лікарю.

Фахівці не рекомендують наносити на опіки людські креми, спирт, перекис водню, олію чи інші домашні засоби. Також не варто прикладати лід безпосередньо до ушкоджених лап.

Крім того, потрібно не дозволяти тварині постійно вилизувати опік, адже це може призвести до інфікування рани.

Як уникнути опіків?

Щоб уникнути травмування лап, ветеринари радять вигулювати собак рано-вранці або ввечері, коли покриття вже охололо.

Перед прогулянкою варто перевірити температуру асфальту: прикладіть тильний бік долоні до поверхні на 5 – 7 секунд. Якщо руці гаряче, то й лапам тварини буде небезпечно.

У спекотні дні краще обирати маршрути, де більше трави або тіні. Для тривалих прогулянок можна використовувати спеціальне захисне взуття для собак.

Опіки лап – одна з найпоширеніших літніх травм у домашніх тварин. Своєчасний огляд після прогулянки, правильний догляд і швидке звернення до ветеринара у разі появи симптомів допоможуть уникнути ускладнень і зберегти здоров'я домашнього улюбленця.