Ветеринары ААНА объяснили, как правильно ухаживать за лапами после возвращения домой и какие симптомы нельзя игнорировать.

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Как спасти лапы питомца летом?

По данным Американской ассоциации ветеринарных больниц, поверхность асфальта и бетона может быть на 20–35 градусов горячее, чем температура воздуха. В солнечный день покрытие быстро накапливает тепло, а контакт с ним может привести к ожогам подушечек лап.

Особенно уязвимы щенки, пожилые собаки, животные с тонкими подушечками лап и домашние питомцы, которые долго гуляют по асфальту.

По возвращении домой внимательно осмотрите лапы животного. Если подушечки покраснели, стали горячими, появились трещины или волдыри, это может свидетельствовать об ожоге.

Даже если видимых повреждений нет, лапы желательно промыть прохладной водой, чтобы смыть пыль, остатки грязи и охладить кожу. При этом не следует использовать ледяную воду, ведь резкий перепад температур может только ухудшить состояние тканей.

После мытья лапы нужно осторожно высушить мягким полотенцем, не растирая поврежденные участки.

Ветеринары советуют обратить внимание на следующие признаки:

хромота;

нежелание наступать на лапу;

постоянное вылизывание лап;

покраснение или потемнение подушечек;

волдыри;

кровотечение или отслоение кожи.

Если появился хотя бы один из этих симптомов, животное нужно показать ветеринарному врачу.

Специалисты не рекомендуют наносить на ожоги кремы для людей, спирт, перекись водорода, масло или другие домашние средства. Также не стоит прикладывать лед непосредственно к поврежденным лапам.

Кроме того, нельзя позволять животному постоянно вылизывать ожог, ведь это может привести к инфицированию раны.

Как избежать ожогов?

Чтобы избежать травмирования лап, ветеринары советуют выгуливать собак рано утром или вечером, когда покрытие уже остыло.

Перед прогулкой стоит проверить температуру асфальта: приложите тыльную сторону ладони к поверхности на 5–7 секунд. Если руке жарко, то и лапам животного будет опасно.

В жаркие дни лучше выбирать маршруты, где больше травы или тени. Для длительных прогулок можно использовать специальную защитную обувь для собак.