Навіть у тварин фото в паспорті невдале: українці створили новий тренд, який підкорив мережу

У соцмережі Threads набирає популярності незвична та дуже мила гілка з фотографіями паспортів домашніх улюбленців. Українці почали масово ділитися документами своїх котів, собак, морських свинок та інших тварин, а мережу буквально засипало кумедними коментарями.

Користувачі також жартують, що навіть у домашніх улюбленців бувають невдалі фото на паспорт. 24 Канал зібрав деякі з них.

Як виглядають паспорти улюбленців українців?

У Threads з’явився новий милий тренд, який швидко став вірусним серед українських користувачів. Авторка одного з дописів запропонувала створити "наймилішу гілку" та показати "паспорти громадян великої країни – але тільки тих, у кого лапки".

Після цього користувачі почали масово ділитися фотографіями документів своїх домашніх улюбленців. У коментарях можна побачити не лише звичних котів і собак, а й морських свинок та інших тварин. Один із користувачів показав фото собаки, який уже навіть "встиг побувати закордоном".

Інші публікували паспорти своїх пухнастиків із кумедними підписами, жартами та смішними світлинами. Окремо мережу розсмішили коментарі про фотографії у документах тварин. Користувачі почали жартувати, що навіть домашні улюбленці не можуть уникнути "невдалого фото на паспорт".

Дехто писав, що їхні коти на документах виглядають "наче після безсонної ночі", а собаки – "як люди перед понеділком". Особливо популярним став жарт користувачки, яка написала: "Блін, я теж хочу фотку з шампанським на паспорт".

Не менш активно люди реагували й на документи морських свинок. Один із коментаторів зізнався, що навіть не здогадувався про існування паспортів для таких тварин, і назвав це "неймовірно милим".

Паспорти чотирилапих українців / Фото із гілки Threads

Як отримати паспорт для улюбленця?

В Україні ветеринарний паспорт є обов’язковим документом для домашніх тварин, який містить інформацію про їхній стан здоров’я, вакцинації та ідентифікацію. Його можна отримати після клінічного огляду улюбленця у державній або приватній ветеринарній клініці, що має відповідні повноваження.

Фахівець вносить до документа дані про тварину, а також підтверджує проведення обов’язкових щеплень, зокрема проти сказу. Крім того, у паспорті фіксуються профілактичні обробки та інші ветеринарні процедури, необхідні для здоров’я тварини.

Як зазначають у Держпродспоживслужбі, паспорт оформлюється лише після огляду тварини та підтвердження всіх необхідних медичних процедур. Він діє протягом усього життя улюбленця та є офіційним документом для підтвердження його стану здоров’я.

Власнику також можуть знадобитися документи, що підтверджують право власності на тварину, а в деяких випадках – чіпування для її ідентифікації. Після оформлення всі дані зберігаються у паспорті та використовуються для контролю ветеринарного стану тварини.

Паспорт також є основою для подорожей із тваринами за кордон, оскільки без нього перетин кордону неможливий. У майбутньому планується цифровізація цього документа та інтеграція його в електронні сервіси.

Які ще документи потрібно мати, щоб подорожувати з твариною?

Подорож за кордон із домашнім улюбленцем вимагає завчасної підготовки та дотримання міжнародних ветеринарних правил. У Держпродспоживслужбі наголошують, що весь процес оформлення документів і необхідних процедур зазвичай займає щонайменше чотири місяці.

Спочатку тварину необхідно ідентифікувати за допомогою мікрочипа та обов’язково вакцинувати проти сказу. Після цього інформацію про тварину та щеплення вносять до ветеринарного паспорта.

Наступним важливим етапом є лабораторний аналіз крові на наявність антитіл до сказу, який проводиться не раніше ніж через 30 днів після вакцинації та має бути виконаний не пізніше ніж за три місяці до виїзду. Перед поїздкою тварину повторно оглядає ветеринар, проводиться обробка від паразитів, а власник отримує офіційне ветеринарне свідоцтво.

Завершальним етапом є оформлення міжнародного ветеринарного сертифіката, який необхідний для законного перетину кордону з твариною.