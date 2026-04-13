Редкие и впечатляющие: названы 5 самых красивых собак, о которых почти никто не знает

Большинство людей знает популярные породы собак, однако в мире существует немало редких и не менее впечатляющих животных. Эксперты выделили пять малоизвестных пород, которые сочетают в себе уникальную внешность, ум и преданность.

Они могут стать отличным выбором для тех, кто ищет необычного домашнего любимца. Об этом пишет Parade Pets.

О каких красивых собаках вы могли даже не слышать?

Тайский риджбек

Тайский риджбек – это атлетическая и изящная собака, известна своим характерным гребнем вдоль спины, где шерсть растет в обратном направлении. Эта особенность делает породу одной из немногих в мире с таким уникальным видом.

Тайский риджбек / Фото "Канва"

Они отличаются высокой интеллектуальностью и независимостью, что может затруднять дрессировку для новичков. В то же время эти собаки очень преданы своей семье и имеют сильный охранный инстинкт. Тайские риджбеки требуют активного образа жизни и регулярных физических нагрузок.

Салюки

Это одна из самых элегантных пород собак, которую часто называют "кошачьей" из-за ее грациозности и сдержанного поведения. Они имеют нежный характер и формируют тесную связь с владельцем, хотя не всегда демонстрируют эмоции открыто. Эти собаки очень чувствительны к атмосфере в доме и лучше всего чувствуют себя в спокойной среде.

Салюки / Фото "Канва"

Салюки являются прирожденными бегунами, поэтому требуют много пространства для активности. Несмотря на свою энергичность на улице, дома они ведут себя тихо и уравновешенно.

Норвежский лундехунд

Норвежский лундехунд – одна из самых редких пород в мире, которая отличается необычной анатомией. Эти собаки могут сгибать шею назад, складывать уши и имеют чрезвычайно гибкие лапы, что помогало им в охоте на скалах. Они имеют живой, любознательный и энергичный характер. Лундехунды любят быть частью семейной жизни, но сохраняют определенную независимость. Благодаря уму и бдительности они становятся интересными и харизматичными компаньонами.

Норвежский лундехунд / Фото "Канва"

Финский шпиц

Финский шпиц известен своей яркой рыжей шерстью и лисьей мордочкой, что делает его легко узнаваемым. Это небольшая, но очень смелая и энергичная собака с дружелюбным характером. Она хорошо ладит с людьми и любит быть в центре семейной жизни.

Финский шпиц / Фото "Википедия

Финские шпицы нуждаются как в физических нагрузках, так и умственной стимуляции, ведь быстро учатся новому. Несмотря на активность, они остаются ласковыми и уравновешенными домашними любимцами.

Чирнеко дель Этна

Чирнеко дель Этна – древняя сицилийская порода, которая сочетает элегантность и выносливость. Она имеет стройное тело, короткую шерсть и почти не линяет, что делает ее удобной в уходе. Эти собаки очень быстрые и ловкие, но в то же время способны быть спокойными в домашней обстановке. Они преданные, ласковые и хорошо подходят для семей. Сочетание интеллекта, грации и доброжелательности делает эту породу действительно уникальной.

Чирнеко дель Этна / Фото "Википедия"

Что нужно знать перед тем, как выбрать породу собаки?

Перед тем как завести собаку, стоит реально оценить свои ожидания и образ жизни. Часто решение о щенке формируется под влиянием соцсетей, фильмов или знакомых, однако реальность может существенно отличаться. Зоопсихолог Дарья Поддубная в комментарии "Украинской правде" отмечает, что щенок – это не "идеальный пес с видео", а фактически младенец, который требует постоянного внимания.

Надо подготовиться к тому, что щенок – это младенец в собачьем лице, который будет спать, грызть и ходить в туалет,

– объясняет она.

В первые месяцы жизни животное требует карантина, регулярных визитов к ветеринару и значительной вовлеченности владельца. Кроме того, будущим хозяевам стоит быть готовыми к испорченным вещам, ночному скулению и трудностям с приучением к прогулкам.

Эксперт советует перед выбором породы понаблюдать за собаками в реальной жизни. Например, в парках можно увидеть, как животные тянут поводок, не слушаются или реагируют на раздражители – и это нормальное поведение.

Важно также учитывать собственные ожидания от собаки. Инструктор София Селюкова отмечает, что одним нужен активный пес для путешествий и походов, а другим – спокойный компаньон для домашней жизни. Если человек хочет уравновешенное животное, специалист советует обратить внимание на взрослых собак из приютов, ведь щенки в первый год жизни очень активны.

Отдельную роль играют породные особенности. По классификации Международной кинологической федерации существует 10 групп собак – охотничьи, пастушьи, служебные и другие, и каждая имеет свои поведенческие черты.

Не многие люди, кроме внешности животного, знают породные особенности собаки. Но именно они определяют поведение значительно больше, чем кажется,

– объясняет Поддубная.

Эксперт также развенчивает популярные мифы. В частности, собаки не чувствуют благодарности в человеческом понимании, а поведение животного зависит от условий, воспитания и генетики.

Кроме того, некоторые породы имеют физиологические особенности. Например, брахицефальные собаки хуже переносят физические нагрузки, а маленькие декоративные породы могут быть очень энергичными.

