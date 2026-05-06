8 самых распространенных проблем в поведении собак: специалисты объяснили, как это исправить

Воспитание, дрессировка и правильный уход за четвероногими требуют много времени и усилий от владельца. Не менее критичной является особая бдительность к изменениям поведения питомцев. Проблемы собак часто понимают неправильно, хотя большинство из них имеют вполне естественные причины – инстинкты, эмоции или привычки. Однако все это можно скорректировать, работая в тесном тандеме с пушистиком.

Перечень из наиболее распространенных проблем в собачьем поведении составили в The Spruce Pets. Авторка подкаста "С собакой можно", Юлия Татьяненко, в комментарии для 24 Канала объяснила, как справиться с этими трудностями в воспитании четвероногих и на что стоит обратить особое внимание.

С какими трудностями чаще всего сталкиваются владельцы собак?

Беспричинный лай

Собаки веками использовали лай как естественный способ общения с людьми. Раньше это даже считалось полезной чертой. Сегодня же в городской среде владельцы чаще ожидают от животных тишины и покоя, забывая, что лай – это нормальное поведение.

Однако чрезмерная вокализация может свидетельствовать о стрессе, возбуждении или проблемах со здоровьем. Эксперт при этом советует не пытаться полностью "отучить" собаку лаять – зато стоит разбираться с причинами такого поведения.

Команда "тихо", говорит Юлия, может помогать, но не решает проблему сама по себе. Главная цель состоит в том, чтобы научить животное управлять эмоциями, не лишая его естественного способа коммуникации.

Часто мы ожидаем, что наши собаки будут тихими и удобными в быту, забывая, что лай – это их нормальный естественный способ общения. Современным собакам все труднее "быть собаками",

– объяснила Юлия.

К слову, подробнее об этом можно узнать в эпизоде подкаста "О чем лают собаки?".

Грызение предметов

Грызение, разрывание и перетягивание предметов, как отметила специалист, это нормальное и инстинктивное поведение собак, которое помогает им снимать напряжение и разгружаться.

В начале важно убрать из доступа вещи, которые животное может испортить, и обеспечить безопасную среду – фактически "настроить пространство под собаку". Это временный этап, пока она учится правилам в новом доме.

Также стоит помнить, что причины такого поведения питомца могут быть разные: от скуки до смены зубов у щенков. В этом случае помогают жевательные игрушки, подобранные по возрасту и потребностям.

Легализуйте грызение. Под своим присмотром дайте разорвать картонную коробку, порвать какую-то игрушку. Это не будет ухудшать ситуацию, а наоборот даст возможность собаке удовлетворить свою потребность и успокоиться,

– посоветовала эксперт.

Она также добавила, что главное – наблюдать за собакой, понимать ее поведение и при необходимости обращаться к специалистам, а не просто запрещать инстинкты.



Надо найти общий язык с любимцем – тогда его поведение скорректировать будет значительно легче / Unsplash

Копание (рытье земли)

Еще одно из проявлений инстинктивного поведения собаки – это копание. Собака может рыть из-за скуки, стресса, охотничий инстинкт, попытку спрятать вещи или охладиться. Причины могут быть и другие, в частности: интересные запахи, текстура земли или обычная любознательность.

Юлия отметила, что на самом деле рытье – это не всегда признак недостатка активности, и даже дополнительные игры иногда не решают проблему – после возбуждения собака может просто переключиться на землю, клумбу или почву.

Что с этим делать:

переключать внимание на другие задачи, например поиск лакомства;

ограничивать доступ к местам, где копать нельзя;

разрешить “легальное” копание в отдельно отведенной зоне;

научить команде вроде "копай".

Тревога разлуки (страх оставаться в одиночестве)

Это состояние, когда собака слишком сильно волнуется без хозяина. Она может скалить, портить вещи или справлять нужду в доме. Часто в решении этих трудностей помогают постепенное приучение к одиночеству и тренировки. При этом в сложных случаях необходима консультация специалиста.

Многие собаки, говорит Юлия, на самом деле плохо переносят одиночество дома. С их перспективы это выглядит как внезапная потеря человека, который их кормит и обеспечивает безопасность – без понимания, вернется ли он.

Такая неопределенность может вызвать сильный стресс и даже перейти в сепарационную тревогу, особенно у животных с чрезмерной привязанностью к владельцам.

В таких случаях лучше не затягивать и обратиться к специалисту по поведению животных, который работает гуманными методами.

Неправильное справление нужд (нечистоплотность)

Это когда собака ходит в туалет в неположенных местах. Причины могут быть медицинскими, вызванными стрессом, маркировкой территории или плохим обучением. Сначала всегда нужно проверить здоровье.

Юлия отметила, что собака не "отомстит" и не делает ничего намеренно назло. Поэтому наказание за лужи только вредит.

Зато эффективнее поощрять правильное поведение – хвалить или вознаграждать, когда животное справляет нужду в нужном месте.

Для щенков и молодых собак такие промахи в целом являются нормальными, ведь они еще физиологически формируются. В случае резких изменений поведения или нетипичных симптомов стоит обязательно обратиться к ветеринару.

Выпрашивание пищи

Специалист объяснила, что с точки зрения собаки многие ее действия – это любопытство и исследование мира, в частности интерес к еде человека.

Это можно использовать в обучении: за спокойное поведение рядом с хозяином ее можно вознаграждать угощением или давать альтернативы – жевательные вкусности или игрушки, которые занимают время.

Важно! Если для вас эта тема перешла в категорию проблемной – обращайтесь к специалистам.



Большинство "проблемных" проявлений поведения собак – это их инстинкты и естественные привычки / Unsplash

Преследование (погоня)

Собаки имеют естественный инстинкт преследовать движущиеся объекты – людей, животных или машины. Это может быть опасно, поэтому важны контроль, поводок и тренировка команды "ко мне".

Особенно важно учитывать этот инстинкт преследования в условиях современного города: из-за опасности транспорта и движения собаку лучше выгуливать на поводке, оптимально – до 5 метров, чтобы четвероногий мог двигаться и исследовать пространство без риска.

При этом ее потребность в движении и "преследовании" стоит закрывать играми – мячом, фрисби, пулером или другими активностями.

Прыжки на людей

Пес прыгает, чтобы поздороваться или привлечь внимание. Это часто подкрепляется реакцией человека.

Чтобы ее уменьшить, важно не подкреплять эмоциональное "бурное" приветствие: игнорировать прыжки, не реагировать, становиться спокойно сбоку и вознаграждать только тогда, когда собака успокоилась.

