Перелік з найбільш поширених проблем у собачій поведінці склали у The Spruce Pets. Авторка подкасту "Зі собакою можна", Юлія Татьяненко, в коментарі для 24 Каналу пояснила, як впоратися з цими труднощами у вихованні чотирилапих і на що варто звернути особливу увагу.
З якими труднощами найчастіше стикаються власники собак?
Безпричинний гавкіт
Собаки століттями використовували гавкіт як природний спосіб спілкування з людьми. Раніше це навіть вважалося корисною рисою. Сьогодні ж у міському середовищі власники частіше очікують від тварин тиші та спокою, забуваючи, що гавкіт – це нормальна поведінка.
Проте надмірна вокалізація може свідчити про стрес, збудження або проблеми зі здоров'ям. Експертка при цьому радить не намагатися повністю "відучити" собаку гавкати – натоміть варто розбиратися з причинами такої поведінки.
Команда "тихо", каже Юлія, може допомагати, але не вирішує проблему сама по собі. Головна мета полягає в тому, щоб навчити тварину керувати емоціями, не позбавляючи її природного способу комунікації.
Часто ми очікуємо, що наші собаки будуть тихими й зручними в побуті, забуваючи, що гавкіт – це їхній нормальний природний спосіб спілкування. Сучасним собакам все важче "бути собаками",
– пояснила Юлія.
До слова, детальніше про це можна дізнатися в епізоді подкасту "Про що гавкають собаки?".
Гризіння предметів
Гризіння, шматування та перетягування предметів, як зазначила фахівчиня, це нормальна й інстинктивна поведінка собак, яка допомагає їм знімати напругу та розвантажуватися.
На початку важливо прибрати з доступу речі, які тварина може зіпсувати, і забезпечити безпечне середовище – фактично "налаштувати простір під собаку". Це тимчасовий етап, поки вона вчиться правилам у новому домі.
Також варто пам'ятати, що причини такої поведінки улюбленця можуть бути різні: від нудьги до зміни зубів у цуценят. У цьому випадку допомагають жувальні іграшки, підібрані за віком і потребами.
Легалізуйте гризіння. Під своїм наглядом дайте розірвати картонну коробку, пошматувати якусь іграшку. Це не буде погіршувати ситуацію, а навпаки дасть можливість собаці задовільнити свою потребу і заспокоїтись,
– порадила експертка.
Вона також додала, що головне – спостерігати за собакою, розуміти її поведінку і за потреби звертатися до спеціалістів, а не просто забороняти інстинкти.
Треба порозумітися з улюбленцем – тоді його поведінку скорегувати буде значно легше / Unsplash
Копання (риття землі)
Ще один із проявів інстинктивної поведінки песика – це копання. Собака може рити через нудьгу, стрес, мисливський інстинкт, спробу сховати речі або охолодитися. Причини можуть бути й інші, зокрема: цікаві запахи, текстура землі або звичайна допитливість.
Юлія наголосила, що насправді риття – це не завжди ознака нестачі активності, і навіть додаткові ігри інколи не вирішують проблему – після збудження собака може просто переключитися на землю, клумбу чи ґрунт.
Що з цим робити:
- перемикати увагу на інші завдання, наприклад пошук ласощів;
- обмежувати доступ до місць, де копати не можна;
- дозволити “легальне” копання в окремо відведеній зоні;
навчити команди на кшталт "копай".
Тривога розлуки (страх залишатися на самоті)
Це стан, коли собака надто сильно хвилюється без господаря. Він може скавчати, псувати речі або справляти нужду в домі. Часто у вирішенні цих труднощів допомагають поступове привчання до самотності й тренування. При цьому в складних випадках необхідна консультація спеціаліста.
Багато собак, каже Юлія, насправді погано переносять самотність вдома. З їхньої перспективи це виглядає як раптова втрата людини, яка їх годує і забезпечує безпеку – без розуміння, чи вона повернеться.
Така невизначеність може викликати сильний стрес і навіть перейти в сепараційну тривогу, особливо у тварин із надмірною прив'язаністю до власників.
У таких випадках краще не затягувати й звернутися до спеціаліста з поведінки тварин, який працює гуманними методами.
Неправильне справляння потреб (нечистоплотність)
Це коли собака ходить у туалет у недозволених місцях. Причини можуть бути медичними, спричиненими стресом, маркуванням території або поганим навчанням. Спочатку завжди потрібно перевірити здоров'я.
Юлія наголосила, що собака не "помститься" і не робить нічого навмисно на зло. Тому покарання за калюжі лише шкодить.
Натомість ефективніше заохочувати правильну поведінку – хвалити або винагороджувати, коли тварина справляє потреби у потрібному місці.
Для цуценят і молодих собак такі промахи загалом є нормальними, адже вони ще фізіологічно формуються. У випадку різких змін поведінки або нетипових симптомів варто обов'язково звернутися до ветеринара.
Випрошування їжі
Фахівчиня пояснила, що з погляду собаки багато її дій – це цікавість і дослідження світу, зокрема інтерес до їжі людини.
Це можна використати в навчанні: за спокійну поведінку поруч із господарем її можна винагороджувати частуванням або ж давати альтернативи – жувальні смаколики чи іграшки, які займають час.
Важливо! Якщо для вас ця тема перейшла в категорію проблемної – звертайтеся до спеціалістів.
Більшість "проблемних" проявів поведінки песиків – це їхні інстинкти й природні звички / Unsplash
Переслідування (гонитва)
Собаки мають природний інстинкт переслідувати рухомі об'єкти – людей, тварин чи машини. Це може бути небезпечно, тому важливі контроль, повідець і тренування команди "до мене".
Особливо важливо враховувати цей інстинкт переслідування в умовах сучасного міста: через небезпеку транспорту та руху собаку краще вигулювати на повідці, оптимально – до 5 метрів, щоб чотирилапий міг рухатися і досліджувати простір без ризику.
При цьому його потребу в русі й "переслідуванні" варто закривати іграми – м'ячем, фрісбі, пулером або іншими активностями.
Стрибки на людей
Пес стрибає, щоб привітатися або привернути увагу. Це часто підкріплюється реакцією людини.
Щоб її зменшити, важливо не підкріплювати емоційне "бурхливе" вітання: ігнорувати стрибки, не реагувати, ставати спокійно збоку і винагороджувати лише тоді, коли собака заспокоїлася.
