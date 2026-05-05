Новий формат уже викликав активне обговорення. Doggy Food Truck вже чекають хвостиків у гості.
Що продають у фудтраці?
У столиці з’явився незвичний pet-friendly заклад – Doggy Food Truck, який працює у форматі фудтраку. Він розташований на території паркінгу біля ТРЦ Retroville у Подільському районі.
Формат закладу відрізняється від класичних кафе: тут немає великого залу, натомість облаштована відкрита зона з місцями для відпочинку, лежанками для собак і фотозонами. Власники можуть випити кави чи перекусити, але основний акцент зроблений саме на меню для тварин.
Головна особливість закладу – спеціально розроблені страви для собак. У меню:
- холодець,
- піца,
- морозиво,
- а також спеціальне "пиво" для собак.
Йдеться про безалкогольний і негазований напій, який зазвичай готують на основі м’ясного або трав’яного бульйону. Такий продукт, за словами творців, може позитивно впливати на травлення тварин.
Власниця фудтраку самостійно готує всі страви та зазначає, що вони є гіпоалергенними та безпечними для улюбленців.
Заклад працює щодня з 9:00 до 19:00. На території облаштовано близько десяти місць для сидіння, а також зону для перебування собак. Простір спеціально огороджений, щоб тварини могли почуватися безпечно.
Де ще у Києві є заклади для хвостиків?
Пет-простір Woof-Woof у Києві став одним із прикладів того, як в Україні формується нова культура ставлення до домашніх тварин. Заклад на Оболоні поєднує одразу кілька форматів – кафе, зоокрамницю та місце для навчання власників собак.
Ідея створення простору виникла у засновників після подорожей Європою, де присутність тварин у кафе, магазинах і громадських місцях є більш звичною практикою. В Україні ж, за словами засновниці Анни, довгий час переважала протилежна логіка – з обмеженнями та заборонами для тварин у публічних просторах.
У Woof-Woof для собак створили окреме меню зі смаколиками, включно з печивом, кавою, холодцями та іншими стравами, які готують без шкідливих інгредієнтів. Також у закладі продають аксесуари для тварин і товари, які не завжди доступні у звичайних зоомагазинах.
Чим пригощають собак у закладі / Фото Woof-Woof
Окремий напрям роботи простору є освітнім. Тут проводять зустрічі для власників собак, обговорюють поведінку тварин і базові правила догляду. Засновники наголошують, що багато проблем у взаємодії з тваринами виникають через нестачу знань у власників.
Ми хотіли відрізнятися від звичайних кав'ярень, тому позиціонували себе як пет-простір. Це місце, куди можна прийти з песиком, пити каву, спілкуватися з друзями,
– каже власниця.
Крім комерційної діяльності, Woof-Woof також долучається до благодійних ініціатив і співпрацює з притулками для тварин, підтримуючи збори та інформаційні кампанії.
Засновники простору планують розширювати формат і розвивати мережу подібних локацій у різних районах Києва, щоб зробити місто більш комфортним для власників тварин і їхніх улюбленців.
Як навчити собаку бути слухняним у закладі?
Собака може поводитися слухняно у закладі, якщо власник заздалегідь відпрацює базові команди та навчить її концентруватися на людині навіть у новому середовищі.
Кінологи радять починати з коротких тренувань у спокійних місцях, поступово ускладнюючи умови до публічних просторів. Важливо використовувати чітку структуру команди – слово, жест і заохочення, щоб собака розуміла послідовність дій.
У закладі варто уникати хаосу і крику, адже це підвищує стрес і знижує слухняність тварини. Регулярна практика допомагає сформувати стабільну поведінку, завдяки якій собака спокійно реагує навіть у людних місцях.