Новий формат уже викликав активне обговорення. Doggy Food Truck вже чекають хвостиків у гості.

Дивіться також У Кривому Розі через борги закривають котячу кав’ярню: десять чотирилапих залишилися без дому

Що продають у фудтраці?

У столиці з’явився незвичний pet-friendly заклад – Doggy Food Truck, який працює у форматі фудтраку. Він розташований на території паркінгу біля ТРЦ Retroville у Подільському районі.

Формат закладу відрізняється від класичних кафе: тут немає великого залу, натомість облаштована відкрита зона з місцями для відпочинку, лежанками для собак і фотозонами. Власники можуть випити кави чи перекусити, але основний акцент зроблений саме на меню для тварин.

Головна особливість закладу – спеціально розроблені страви для собак. У меню:

холодець,

піца,

морозиво,

а також спеціальне "пиво" для собак.

Йдеться про безалкогольний і негазований напій, який зазвичай готують на основі м’ясного або трав’яного бульйону. Такий продукт, за словами творців, може позитивно впливати на травлення тварин.

Собака у новому закладі: дивіться відео

Власниця фудтраку самостійно готує всі страви та зазначає, що вони є гіпоалергенними та безпечними для улюбленців.

Заклад працює щодня з 9:00 до 19:00. На території облаштовано близько десяти місць для сидіння, а також зону для перебування собак. Простір спеціально огороджений, щоб тварини могли почуватися безпечно.

Де ще у Києві є заклади для хвостиків?

Пет-простір Woof-Woof у Києві став одним із прикладів того, як в Україні формується нова культура ставлення до домашніх тварин. Заклад на Оболоні поєднує одразу кілька форматів – кафе, зоокрамницю та місце для навчання власників собак.

Ідея створення простору виникла у засновників після подорожей Європою, де присутність тварин у кафе, магазинах і громадських місцях є більш звичною практикою. В Україні ж, за словами засновниці Анни, довгий час переважала протилежна логіка – з обмеженнями та заборонами для тварин у публічних просторах.

У Woof-Woof для собак створили окреме меню зі смаколиками, включно з печивом, кавою, холодцями та іншими стравами, які готують без шкідливих інгредієнтів. Також у закладі продають аксесуари для тварин і товари, які не завжди доступні у звичайних зоомагазинах.

Чим пригощають собак у закладі / Фото Woof-Woof

Окремий напрям роботи простору є освітнім. Тут проводять зустрічі для власників собак, обговорюють поведінку тварин і базові правила догляду. Засновники наголошують, що багато проблем у взаємодії з тваринами виникають через нестачу знань у власників.

Ми хотіли відрізнятися від звичайних кав'ярень, тому позиціонували себе як пет-простір. Це місце, куди можна прийти з песиком, пити каву, спілкуватися з друзями,

– каже власниця.

Крім комерційної діяльності, Woof-Woof також долучається до благодійних ініціатив і співпрацює з притулками для тварин, підтримуючи збори та інформаційні кампанії.

Засновники простору планують розширювати формат і розвивати мережу подібних локацій у різних районах Києва, щоб зробити місто більш комфортним для власників тварин і їхніх улюбленців.

Як навчити собаку бути слухняним у закладі?