Новый формат уже вызвал активное обсуждение. Doggy Food Truck уже ждут хвостиков в гости.

Смотрите также В Кривом Роге из-за долгов закрывают кошачью кофейню: десять четвероногих остались без дома

Что продают в фудтраке?

В столице появилось необычное pet-friendly заведение – Doggy Food Truck, которое работает в формате фудтрака. Он расположен на территории паркинга возле ТРЦ Retroville в Подольском районе.

Формат заведения отличается от классических кафе: здесь нет большого зала, зато обустроена открытая зона с местами для отдыха, лежанками для собак и фотозонами. Владельцы могут выпить кофе или перекусить, но основной акцент сделан именно на меню для животных.

Главная особенность заведения – специально разработанные блюда для собак. В меню:

холодец,

пицца,

мороженое,

а также специальное "пиво" для собак.

Речь идет о безалкогольном и негазированном напитке, который обычно готовят на основе мясного или травяного бульона. Такой продукт, по словам создателей, может положительно влиять на пищеварение животных.

Собака в новом заведении: смотрите видео

Владелица фудтрака самостоятельно готовит все блюда и отмечает, что они являются гипоаллергенными и безопасными для любимцев.

Заведение работает ежедневно с 9:00 до 19:00. На территории обустроено около десяти мест для сидения, а также зону для пребывания собак. Пространство специально ограждено, чтобы животные могли чувствовать себя безопасно.

Где еще в Киеве есть заведения для хвостиков?

Пет-пространство Woof-Woof в Киеве стал одним из примеров того, как в Украине формируется новая культура отношения к домашним животным. Заведение на Оболони сочетает сразу несколько форматов – кафе, зоомагазин и место для обучения владельцев собак.

Идея создания пространства возникла у основателей после путешествий по Европе, где присутствие животных в кафе, магазинах и общественных местах является более привычной практикой. В Украине же, по словам основательницы Анны, долгое время преобладала противоположная логика – с ограничениями и запретами для животных в публичных пространствах.

В Woof-Woof для собак создали отдельное меню со вкусностями, включая печенье, кофе, холодцы и другие блюда, которые готовят без вредных ингредиентов. Также в заведении продают аксессуары для животных и товары, которые не всегда доступны в обычных зоомагазинах.

Чем угощают собак в заведении / Фото Woof-Woof

Отдельное направление работы пространства является образовательным. Здесь проводят встречи для владельцев собак, обсуждают поведение животных и базовые правила ухода. Основатели отмечают, что многие проблемы во взаимодействии с животными возникают из-за недостатка знаний у владельцев.

Мы хотели отличаться от обычных кафе, поэтому позиционировали себя как пет-пространство. Это место, куда можно прийти с собачкой, пить кофе, общаться с друзьями,

– говорит владелица.

Кроме коммерческой деятельности, Woof-Woof также приобщается к благотворительным инициативам и сотрудничает с приютами для животных, поддерживая сборы и информационные кампании.

Основатели пространства планируют расширять формат и развивать сеть подобных локаций в разных районах Киева, чтобы сделать город более комфортным для владельцев животных и их любимцев.

Как научить собаку быть послушной в заведении?