Стоит почти 1000 долларов: эту породу кошек считают самой редкой в мире
- Одна из пород кошек считается известной своим дружелюбием и "собачьим" характером, с коротким "бобовым" хвостом, появившимся из-за генетической мутации.
- Эти коты активные, любят играть и гулять на поводке.
Американский бобтейл –это редкая порода кошек, известная своим дружелюбием и так называемым "собачьим" характером. Они легко привязываются к людям, любят общение и хорошо ладят с семьей и другими животными.
Интересно, что их именно из-за такого общительного характера часто называют "золотистыми ретриверами среди кошек". Об этой породе подробнее написали в Parade Pets.
Что известно о самой редкой породе кошек?
Американских бобтейлов вывели в 1960-х годах в Аризоне: их характерная короткая "бобовая" хвостовая форма появилась из-за генетической мутации.
Кстати, на странице Omlet эксперты рассказали, что в свое время супруги Джон и Бренда Сандерс нашли на обочине котенка табби с коротким поднятым хвостом, которого назвали Йоди, и забрали домой. Впоследствии его скрестили с их кошкой Миши.
У потомства этой кошачьей пары также были короткие хвосты – именно они и стали основой новой породы, а Йоди и Миши считаются ее "основателями". Позже котят скрещивали с длинношерстными колор-пойнтами, что помогло сформировать современный тип американского бобтейла.
При этом эти животные имеют полностью домашнее поведение. Американские бобтейлы имеют крепкое телосложение, могут быть как короткошерстными, так и полудлинношерстными, а их шерсть бывает разных цветов – от серого до рыжего или кремового.
Американский бобтейл – одна из самых редких пород кошек / Иллюстративное фото из сети
Самая заметная черта мурлык этой породы – это короткий хвост, примерно треть или половина обычной длины, иногда изогнутый или узловатый.
Эти пушистики очень активны – они любят играть, прыгать, лазить и даже гулять на поводке. Американские бобтейлы вырастают до 25,4 – 35,56 сантиметра и живут в среднем 12 – 15 лет.
Порода считается редкой, поэтому таких котов трудно найти, а цена обычно составляет от 600 до 1000 долларов.
Какие еще интересности известны о породах мурлык?
Порода саванна возникла в результате скрещивания домашней кошки с африканским сервалом и отличается высоким интеллектом, активностью, социальностью и высокой стоимостью.
В то же время сфинкс, корниш-рекс, сиамская кошка и некоторые другие породы меньше линяют, поэтому лучше подходят людям с аллергией. А к самым дорогим породам, в частности, относятся саванна, као-мани и бенгальская кошка.
В Украине спрос на редкие породы остается высоким, что повышает цены, например, котенка британской короткошерстной золотой шиншиллы может стоить около 6500 евро.