Стоит почти 1000 долларов: эту породу кошек считают самой редкой в мире

Американский бобтейл –это редкая порода кошек, известная своим дружелюбием и так называемым "собачьим" характером. Они легко привязываются к людям, любят общение и хорошо ладят с семьей и другими животными.

Интересно, что их именно из-за такого общительного характера часто называют "золотистыми ретриверами среди кошек". Об этой породе подробнее написали в Parade Pets.

Что известно о самой редкой породе кошек?

Американских бобтейлов вывели в 1960-х годах в Аризоне: их характерная короткая "бобовая" хвостовая форма появилась из-за генетической мутации.

Кстати, на странице Omlet эксперты рассказали, что в свое время супруги Джон и Бренда Сандерс нашли на обочине котенка табби с коротким поднятым хвостом, которого назвали Йоди, и забрали домой. Впоследствии его скрестили с их кошкой Миши.



У потомства этой кошачьей пары также были короткие хвосты – именно они и стали основой новой породы, а Йоди и Миши считаются ее "основателями". Позже котят скрещивали с длинношерстными колор-пойнтами, что помогло сформировать современный тип американского бобтейла.

При этом эти животные имеют полностью домашнее поведение. Американские бобтейлы имеют крепкое телосложение, могут быть как короткошерстными, так и полудлинношерстными, а их шерсть бывает разных цветов – от серого до рыжего или кремового.



Самая заметная черта мурлык этой породы – это короткий хвост, примерно треть или половина обычной длины, иногда изогнутый или узловатый.

Эти пушистики очень активны – они любят играть, прыгать, лазить и даже гулять на поводке. Американские бобтейлы вырастают до 25,4 – 35,56 сантиметра и живут в среднем 12 – 15 лет.

Порода считается редкой, поэтому таких котов трудно найти, а цена обычно составляет от 600 до 1000 долларов.

