Сколько раз в неделю можно купать животных в жару

В жаркий сезон многие владельцы домашних животных начинают купать своих питомцев чаще, полагая, что это помогает им легче переносить высокие температуры. Однако ветеринары предупреждают: это может нанести вред коже и шерсти питомцев.

Частота водных процедур зависит от вида животного, его породы, состояния здоровья и образа жизни. Об этом пишет ASPCA.

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Как часто летом нужно купать собак?

С наступлением летней жары многие хозяева стремятся чаще купать своих собак, чтобы помочь им охладиться. Однако ветеринары отмечают, что для большинства животных нет необходимости в регулярных еженедельных водных процедурах.

По данным специалистов, здоровых собак обычно достаточно купать примерно раз в месяц. В то же время активные животные, которые много времени проводят на улице, плавают в водоемах или часто пачкаются, могут нуждаться в купании чаще.

Слишком частое использование шампуней может нарушить естественный защитный барьер кожи. Из-за этого могут возникать сухость, раздражение, зуд и ухудшение состояния шерсти.

Специалисты также советуют не заменять регулярное расчесывание частыми купаниями. Именно правильный уход за шерстью помогает поддерживать чистоту собаки между водными процедурами.

Нужно ли купать кошек в жару?

В отличие от собак, большинство домашних кошек не нуждаются в регулярном купании. Как отмечает Pet MD, эти животные самостоятельно ухаживают за своей шерстью и поддерживают надлежащий уровень гигиены.

Ветеринары рекомендуют купать кота только в случаях сильного загрязнения, попадания на шерсть опасных веществ или по медицинским показаниям.

Для некоторых длинношерстных пород или пожилых животных могут действовать отдельные рекомендации. Даже если купание необходимо, проводить его слишком часто не стоит.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев достаточно одной процедуры раз в четыре–шесть недель или даже реже. Летом не следует пытаться охлаждать кошек и собак постоянными купаниями.

Гораздо важнее обеспечить животным доступ к свежей воде, прохладному месту для отдыха и защите от перегрева.

Как помочь животным пережить жару?

В летний период домашние питомцы особенно уязвимы к перегреву. Высокие температуры создают дополнительную нагрузку на организм собак и кошек, поэтому владельцам важно позаботиться о комфортных и безопасных условиях для своих животных.

Ветеринары советуют соблюдать несколько важных рекомендаций:

не перекармливать питомца, ведь в жару животные обычно менее активны и нуждаются в меньшем количестве калорий;

постоянно обеспечивать доступ к чистой и свежей воде;

обустроить место для отдыха в затененном, прохладном и хорошо проветриваемом помещении;

не оставлять лежанку или домик под прямыми солнечными лучами;

не стричь животное наголо без рекомендаций ветеринара, поскольку шерсть защищает кожу от солнца и помогает поддерживать естественную терморегуляцию;

переносить прогулки на утренние или вечерние часы, когда жара спадает; избегать длительного пребывания на раскаленном асфальте и под открытым солнцем;

никогда не оставлять животное одного в автомобиле даже на короткое время.

Специалисты отмечают, что температура в закрытом автомобиле может стремительно повышаться даже при открытых окнах. В таких условиях перегрев развивается очень быстро и может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни домашнего питомца.