Глаза по пять копеек: почему у котов внезапно увеличиваются зрачки

Расширенные зрачки у кошек – распространенное явление, которое может быть как абсолютно нормальным, так и сигналом проблем со здоровьем. Владельцы животных часто замечают широкие глаза у своих любимцев в темноте, во время игры или стресса.

Но иногда это может быть признаком серьезных заболеваний, сообщает Cats.com.

Почему у кошек расширяются зрачки?

Глаза кошек – важный инструмент не только для зрения, но и для общения и адаптации к среде. Их зрачки могут значительно меняться по размеру в зависимости от количества света, эмоционального состояния животного и физиологических реакций.

Нормальные причины расширения кошачьих глаз:

При низком освещении: в темноте или при слабом свете зрачки расширяются, чтобы пропустить больше света и улучшить ночное зрение.

Эмоции и поведение: коты могут иметь большие зрачки во время игры, волнения, страха или перед едой – это естественная реакция нервной системы.

Если расширение зрачков наблюдается перманентно, особенно в ярком свете, или если один глаз значительно отличается от другого, это может быть симптомом медицинских проблем. К ним относятся глаукома, высокое кровяное давление, повреждения сетчатки или неврологические нарушения – все они требуют ветеринарной диагностики.

Владельцам кошек рекомендуют следить за другими признаками, такими как изменение поведения, аппетита или координации движений, и не медлить с визитом в клинику. Ранняя диагностика может спасти зрение и жизнь животного.

Почему зрачки котов светятся в темноте?

Хотя акулы и коты – это две совершенно разные группы животных, эволюция оборудовала их глаза похожей адаптацией. Это tapetum lucidum - слой, расположенный за сетчаткой. Он отражает свет и дополнительно направляет его к фоторецепторным клеткам.

Как пишет IFLScience, таким образом глаза животных получают двойную возможность поймать слабый свет в сумерках. Tapetum lucidum с латинского переводится как "сияющий или зеркальный слой". И именно поэтому глаза у акул, котов и ряда других зверей светятся в темноте.

Коты охотятся в темноте. Кристаллы их tapetum lucidum построены из рибофлавина и цинка. Это нутриенты, которые животное усваивает с пищей. Организм кошек не производит этих витаминов. Поэтому при их длительном недостатке животные начинают хуже видеть в темноте.

Если вы обратили внимание, что в темноте глаза кошки светятся, – волноваться не стоит, ведь это естественная особенность ее организма. Но если блик имеет несвойственный оттенок, появляется покраснение, мутность, выделения или меняется поведение любимца, лучше не медлить и показать его ветеринарному врачу.