Об этом говорится в материале Popular Science. Ученые также объяснили, как эта особенность влияет на зрение пушистых любимцев.

Какова причина свечения глаз у кошек?

В каждом глазу, в том числе и человеческом, есть сетчатка. Это тонкий слой ткани на задней стенке глаза, который улавливает свет и превращает его в сигналы для мозга.

Можно представить ее как прозрачный экран, "собирающий" световые лучи. У мурлык за сетчаткой расположен особый зеркальный слой – тапетум люцидум. У людей его нет.

Если свет попадает в человеческий глаз и не поглощается сетчаткой, он просто теряется. В кошачьем же глазу свет, который не был захвачен сетчаткой с первого раза, отражается от тапетума люцидум и проходит через сетчатку повторно.

Благодаря этому она получает "второй шанс" зафиксировать световой сигнал. Поэтому то свечение, которое мы видим ночью, – это и есть отражение света от этого слоя.



Глаза домашних любимцев светят благодаря особому слою сетчатки / Фото Unsplash

Кстати, такой слой "отражает" предметы в темноте, благодаря ему чувствительность глаз у кошек в 7 раз выше, чем у людей

Благодаря тапетуму люцидум коты значительно чувствительнее к слабому освещению, чем люди. Они способны различать предметы в условиях, которые нам кажутся полной темнотой. Для животных, активно охотящихся ночью, это очень полезное преимущество.

Интересно! У большинства собак тапетум люцидум также присутствует, однако у некоторых пород с голубыми глазами и у отдельных мелких декоративных собак его может и не быть.

Могут ли глаза мурлык светиться разными цветами и о чем это свидетельствует?

Если вы обратили внимание, что в темноте глаза кошки светятся, – волноваться не стоит, ведь это естественная особенность ее организма. Но если блик имеет несвойственный оттенок, появляется покраснение, мутность, выделения или меняется поведение питомца, лучше не медлить и показать его ветеринарному врачу.

В то же время "Главред" пишет, что иногда сияние может быть зеленоватым, голубым или даже оранжевым. Оттенок зависит от концентрации пигмента в сетчатке, возраста кошки, ее породы, а также от того, под каким углом падает свет.

А какие еще интересные факты известны о котах?