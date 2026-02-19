Про це йдеться в матеріалі Popular Science. Учені також пояснили, як ця особливість впливає на зір пухнастих улюбленців.
До теми Не лише муркотіння: як зрозуміти, що ваш кіт щасливий
Яка причина світіння очей у котів?
У кожному оці, зокрема і людському, є сітківка. Це тонкий шар тканини на задній стінці ока, який уловлює світло й перетворює його на сигнали для мозку.
Можна уявити її як прозорий екран, що "збирає" світлові промені. У мурчиків за сітківкою розташований особливий дзеркальний шар – тапетум люцидум. У людей його немає.
Якщо світло потрапляє в людське око й не поглинається сітківкою, воно просто втрачається. У котячому ж оці світло, яке не було захоплене сітківкою з першого разу, відбивається від тапетуму люцидум і проходить через сітківку повторно.
Завдяки цьому вона отримує "другий шанс" зафіксувати світловий сигнал. Тож те світіння, яке ми бачимо вночі, – це і є відбиття світла від цього шару.
Очі домашніх улюбленців світять завдяки особливому шару сітківки / Фото Unsplash
До речі, такий шар "віддзеркалює" предмети в темряві, завдяки йому чутливість очей в кішок у 7 разів вища, ніж у людей
Завдяки тапетуму люцидум коти значно чутливіші до слабкого освітлення, ніж люди. Вони здатні розрізняти предмети в умовах, які нам здаються цілковитою темрявою. Для тварин, що активно полюють уночі, це надзвичайно корисна перевага.
Цікаво! У більшості собак тапетум люцидум також присутній, однак у деяких порід із блакитними очима та в окремих дрібних декоративних собак його може й не бути.
Чи можуть очі мурчиків світитися різними кольорами та про що це свідчить?
Якщо ви звернули увагу, що в темряві очі кішки світяться, – хвилюватися не варто, адже це природна особливість її організму. Та якщо відблиск має непритаманний відтінок, з'являється почервоніння, каламутність, виділення або змінюється поведінка улюбленця, краще не зволікати й показати його ветеринарному лікарю.
Водночас "Главред" пише, що іноді сяйво може бути зеленуватим, блакитним чи навіть помаранчевим. Відтінок залежить від концентрації пігменту в сітківці, віку кішки, її породи, а також від того, під яким кутом падає світло.
А які ще цікаві факти відомі про котів?
Мурчики вирізняються особливою моделлю соціальної поведінки. Хоча їх часто вважають "самітниками", насправді вони чудово впізнають людей, здатні прив’язуватися до господарів і вибудовувати доволі складні взаємини.
Також пухнасті улюбленці значну частину свого життя проводять уві сні. У середньому кішка спить приблизно 12 – 16 годин на добу.
Про те, як започаткували Міжнародний день кота та яким способом ці малюки підлаштовують власну поведінку під людей, – читайте в матеріалі 24 Каналу.