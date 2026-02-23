Але інколи це може бути ознакою серйозних захворювань, повідомляє Cats.com.

Дивіться також Міжнародний день кота: 7 дивовижних фактів про пухнастих улюбленців

Чому у котів розширюються зіниці?

Очі кішок – важливий інструмент не лише для зору, а й для спілкування та адаптації до середовища. Їхні зіниці можуть значно змінюватися за розміром залежно від кількості світла, емоційного стану тварини та фізіологічних реакцій.

Нормальні причини розширення котячих очей:

При низькому освітленні: у темряві чи при слабкому світлі зіниці розширюються, щоб пропустити більше світла та покращити нічний зір.

Емоції та поведінка: коти можуть мати великі зіниці під час гри, хвилювання, страху або перед їжею – це природна реакція нервової системи.

Якщо розширення зіниць спостерігається перманентно, особливо в яскравому світлі, або якщо одне око значно відрізняється від іншого, це може бути симптомом медичних проблем. До них належать глаукома, високий кров’яний тиск, ушкодження сітківки або неврологічні порушення – усі вони потребують ветеринарної діагностики.

Власникам кішок рекомендують стежити за іншими ознаками, такими як зміна поведінки, апетиту або координації рухів, і не зволікати з візитом до клініки. Рання діагностика може врятувати зір і життя тварини.

Чому зіниці котів світяться в темноті?

Хоча акули і коти – це дві абсолютно різні групи тварин, еволюція обладнала їх очі схожою адаптацією. Це tapetum lucidum — шар, що розташований за сітківкою. Він відбиває світло і додатково скеровує його до фоторецепторних клітин.

Як пише IFLScience, у такий спосіб очі тварин отримують подвійну можливість зловити слабке світло у сутінках. Tapetum lucidum з латинської перекладається як "сяючий або дзеркальний шар". І саме тому очі в акул, котів та низки інших звірів світяться у темряві.

Коти полюють у темряві. Кристали їхнього tapetum lucidum збудовані із рибофлавіну та цинку. Це нутрієнти, які тварина засвоює з їжею. Організм котів не виробляє цих вітамінів. Тож при їх тривалій нестачі тварини починають гірше бачити у темряві.

Якщо ви звернули увагу, що в темряві очі кішки світяться, – хвилюватися не варто, адже це природна особливість її організму. Та якщо відблиск має непритаманний відтінок, з'являється почервоніння, каламутність, виділення або змінюється поведінка улюбленця, краще не зволікати й показати його ветеринарному лікарю.