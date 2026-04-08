Кролики самые популярные после котов и собак: что надо знать перед тем, как их завести
- Кролики живут от 10 до 12 лет, требуют постоянного внимания и ухода и не всегда подходят для маленьких детей из-за стресса от громких звуков и движений.
- Им нужна компания, много движения, специальный ветеринар, а также правильное питание с основой из сена или травы.
Кролики могут казаться простыми домашними любимцами, однако на самом деле они требуют гораздо больше внимания и ухода. Перед тем как завести такое животное, стоит хорошо подготовиться и учесть все нюансы.
Treehugger создал подробный перечень того, что обязательно нужно знать будущим владельцам.
Что надо учесть перед тем, как завести кролика?
- Кролики живут долго
В среднем кролики живут от 10 до 12 лет, а иногда и дольше при надлежащем уходе. Это означает, что вы берете на себя ответственность на много лет, а не на короткий период. Важно учитывать, что животное потребует ежедневного внимания, даже когда меняется ваш образ жизни. Особенно это актуально, если кролика покупают для ребенка – со временем уход ложится на взрослых.
- Не лучший выбор для маленьких детей
Несмотря на свою миловидность, кролики не всегда хорошо взаимодействуют с маленькими детьми. Они легко пугаются громких звуков, резких движений и чрезмерной активности. Кроме того, им не нравится, когда их часто берут на руки, ведь это вызывает у них стресс. Поэтому такое животное больше подходит для спокойного и внимательного владельца.
- Им нужна компания
Кролики являются социальными животными и в природе живут группами. Если держать их в одиночестве, они могут испытывать стресс и даже скучать. Наличие другого кролика рядом помогает им чувствовать себя безопаснее и проявлять естественное поведение. Именно поэтому многие владельцы выбирают содержание пары животных.
- Требуют много движения
Кроликам необходимо ежедневно активно двигаться не менее нескольких часов. Постоянное пребывание в клетке негативно влияет на их физическое и психическое здоровье. Лучшее решение – обеспечить им пространство для свободного передвижения, например, отдельную зону или даже комнату. Активность помогает избежать проблем с пищеварением и лишним весом.
- Придется "подготовить" дом
Кролики имеют естественную потребность грызть, ведь их зубы растут постоянно. Из-за этого они могут повреждать мебель, провода, плинтусы и другие вещи в доме. Чтобы избежать проблем, придется защитить жилье – спрятать кабели, установить защитные накладки или использовать специальные средства. Также важно обеспечить животное безопасными игрушками для грызения.
- Рацион должен быть правильным
Основой питания кролика является сено или трава, которые должны быть доступны постоянно. Овощи следует давать как дополнение к рациону, а не как основную пищу. Фрукты, в частности морковь, стоит использовать только как лакомство и давать их в небольшом количестве. Неправильное питание может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
- Нужен специальный ветеринар
Кролики нуждаются в регулярном ветеринарном уходе, но не каждый врач специализируется на этих животных. Важно найти специалиста, который имеет опыт работы именно с кроликами. Регулярные осмотры помогают контролировать состояние зубов, выявлять паразитов и проводить вакцинацию. Также следует быть готовыми к дополнительным расходам на медицинское обслуживание.
Факты о кроликах от которых вы будете шокированы
Как пишет "Главред", кролики – это не только милые домашние любимцы, но и животные с рядом удивительных способностей, о которых знают не все. Благодаря особому расположению глаз они имеют почти круговой обзор и могут замечать опасность с разных сторон, что помогает им выживать в дикой природе.
В то же время их зубы растут на протяжении всей жизни, поэтому постоянное грызение является для них не привычкой, а необходимостью.
Интересно, что кролики могут проявлять эмоции. Например, тихо постукивают зубами, когда чувствуют себя спокойно, а также выполняют прыжки с поворотами в воздухе, демонстрируя радость. Несмотря на стереотип о пугливости, эти животные являются социальными и в природе живут группами со сложной структурой. К тому же они довольно чистоплотны: регулярно ухаживают за шерстью и даже могут приучаться к лотку.
Не менее впечатляют и физические возможности кроликов: они способны развивать скорость до 50 километров в час и совершать дальние и высокие прыжки. Именно эти качества позволяют им эффективно убегать от хищников. В итоге кролики – это значительно более сложные и умные животные, чем может показаться на первый взгляд.
Сложно ли ухаживать за кроликами?
Уход за декоративными кроликами часто кажется простым, однако на самом деле имеет немало нюансов, о которых следует знать будущим владельцам. Эти животные требуют не только внимания, но и правильно организованной среды обитания. Кроликам необходима просторная клетка или вольер, где они смогут свободно двигаться и не испытывать стресса.
Не менее важным является контроль за здоровьем: эти животные могут скрывать симптомы болезней, поэтому любые изменения в поведении следует воспринимать серьезно. Ветеринарные осмотры и вакцинация также являются обязательными.