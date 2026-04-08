Кролики самые популярные после котов и собак: что надо знать перед тем, как их завести

Кролики могут казаться простыми домашними любимцами, однако на самом деле они требуют гораздо больше внимания и ухода. Перед тем как завести такое животное, стоит хорошо подготовиться и учесть все нюансы.

Treehugger создал подробный перечень того, что обязательно нужно знать будущим владельцам.

Смотрите также Идеальные компаньоны: 6 пород собак, которые лучше всего ладят с детьми

Что надо учесть перед тем, как завести кролика?

Кролики живут долго

В среднем кролики живут от 10 до 12 лет, а иногда и дольше при надлежащем уходе. Это означает, что вы берете на себя ответственность на много лет, а не на короткий период. Важно учитывать, что животное потребует ежедневного внимания, даже когда меняется ваш образ жизни. Особенно это актуально, если кролика покупают для ребенка – со временем уход ложится на взрослых.

Не лучший выбор для маленьких детей

Несмотря на свою миловидность, кролики не всегда хорошо взаимодействуют с маленькими детьми. Они легко пугаются громких звуков, резких движений и чрезмерной активности. Кроме того, им не нравится, когда их часто берут на руки, ведь это вызывает у них стресс. Поэтому такое животное больше подходит для спокойного и внимательного владельца.

Им нужна компания

Кролики являются социальными животными и в природе живут группами. Если держать их в одиночестве, они могут испытывать стресс и даже скучать. Наличие другого кролика рядом помогает им чувствовать себя безопаснее и проявлять естественное поведение. Именно поэтому многие владельцы выбирают содержание пары животных.

Требуют много движения

Кроликам необходимо ежедневно активно двигаться не менее нескольких часов. Постоянное пребывание в клетке негативно влияет на их физическое и психическое здоровье. Лучшее решение – обеспечить им пространство для свободного передвижения, например, отдельную зону или даже комнату. Активность помогает избежать проблем с пищеварением и лишним весом.

Придется "подготовить" дом

Кролики имеют естественную потребность грызть, ведь их зубы растут постоянно. Из-за этого они могут повреждать мебель, провода, плинтусы и другие вещи в доме. Чтобы избежать проблем, придется защитить жилье – спрятать кабели, установить защитные накладки или использовать специальные средства. Также важно обеспечить животное безопасными игрушками для грызения.

Рацион должен быть правильным

Основой питания кролика является сено или трава, которые должны быть доступны постоянно. Овощи следует давать как дополнение к рациону, а не как основную пищу. Фрукты, в частности морковь, стоит использовать только как лакомство и давать их в небольшом количестве. Неправильное питание может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Нужен специальный ветеринар

Кролики нуждаются в регулярном ветеринарном уходе, но не каждый врач специализируется на этих животных. Важно найти специалиста, который имеет опыт работы именно с кроликами. Регулярные осмотры помогают контролировать состояние зубов, выявлять паразитов и проводить вакцинацию. Также следует быть готовыми к дополнительным расходам на медицинское обслуживание.

Факты о кроликах от которых вы будете шокированы

Как пишет "Главред", кролики – это не только милые домашние любимцы, но и животные с рядом удивительных способностей, о которых знают не все. Благодаря особому расположению глаз они имеют почти круговой обзор и могут замечать опасность с разных сторон, что помогает им выживать в дикой природе.

В то же время их зубы растут на протяжении всей жизни, поэтому постоянное грызение является для них не привычкой, а необходимостью.

Интересно, что кролики могут проявлять эмоции. Например, тихо постукивают зубами, когда чувствуют себя спокойно, а также выполняют прыжки с поворотами в воздухе, демонстрируя радость. Несмотря на стереотип о пугливости, эти животные являются социальными и в природе живут группами со сложной структурой. К тому же они довольно чистоплотны: регулярно ухаживают за шерстью и даже могут приучаться к лотку.

Не менее впечатляют и физические возможности кроликов: они способны развивать скорость до 50 километров в час и совершать дальние и высокие прыжки. Именно эти качества позволяют им эффективно убегать от хищников. В итоге кролики – это значительно более сложные и умные животные, чем может показаться на первый взгляд.

Сложно ли ухаживать за кроликами?