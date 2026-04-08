Treehugger створив детальний перелік того, що обов’язково потрібно знати майбутнім власникам.

Що треба врахувати перед тим, як завести кролика?

Кролики живуть довго

У середньому кролики живуть від 10 до 12 років, а інколи й довше за належного догляду. Це означає, що ви берете на себе відповідальність на багато років, а не на короткий період. Важливо враховувати, що тварина потребуватиме щоденної уваги, навіть коли змінюється ваш спосіб життя. Особливо це актуально, якщо кролика купують для дитини – з часом догляд лягає на дорослих.

Не найкращий вибір для маленьких дітей

Попри свою миловидність, кролики не завжди добре взаємодіють із маленькими дітьми. Вони легко лякаються гучних звуків, різких рухів і надмірної активності. Крім того, їм не подобається, коли їх часто беруть на руки, адже це викликає у них стрес. Тому така тварина більше підходить для спокійного та уважного власника.

Їм потрібна компанія

Кролики є соціальними тваринами та в природі живуть групами. Якщо тримати їх на самоті, вони можуть відчувати стрес і навіть нудьгувати. Наявність іншого кролика поруч допомагає їм почуватися безпечніше та проявляти природну поведінку. Саме тому багато власників обирають утримання пари тварин.

Потребують багато руху

Кроликам необхідно щодня активно рухатися щонайменше кілька годин. Постійне перебування у клітці негативно впливає на їхнє фізичне та психічне здоров’я. Найкраще рішення – забезпечити їм простір для вільного пересування, наприклад, окрему зону або навіть кімнату. Активність допомагає уникнути проблем із травленням і зайвою вагою.

Доведеться "підготувати" дім

Кролики мають природну потребу гризти, адже їхні зуби ростуть постійно. Через це вони можуть пошкоджувати меблі, дроти, плінтуси та інші речі у домі. Щоб уникнути проблем, доведеться захистити житло – сховати кабелі, встановити захисні накладки або використовувати спеціальні засоби. Також важливо забезпечити тварину безпечними іграшками для гризіння.

Раціон має бути правильним

Основою харчування кролика є сіно або трава, які повинні бути доступні постійно. Овочі слід давати як доповнення до раціону, а не як основну їжу. Фрукти, зокрема морква, варто використовувати лише як ласощі та давати їх у невеликій кількості. Неправильне харчування може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Потрібен спеціальний ветеринар

Кролики потребують регулярного ветеринарного догляду, але не кожен лікар спеціалізується на цих тваринах. Важливо знайти фахівця, який має досвід роботи саме з кроликами. Регулярні огляди допомагають контролювати стан зубів, виявляти паразитів і проводити вакцинацію. Також слід бути готовими до додаткових витрат на медичне обслуговування.

Факти про кроликів від яких ви будете шоковані

Як пише "Главред", кролики – це не лише милі домашні улюбленці, а й тварини з низкою дивовижних здібностей, про які знають не всі. Завдяки особливому розташуванню очей вони мають майже круговий огляд і можуть помічати небезпеку з різних боків, що допомагає їм виживати у дикій природі.

Водночас їхні зуби ростуть упродовж усього життя, тому постійне гризіння є для них не звичкою, а необхідністю.

Цікаво, що кролики можуть проявляти емоції. Наприклад, тихо постукують зубами, коли почуваються спокійно, а також виконують стрибки з поворотами у повітрі, демонструючи радість. Попри стереотип про полохливість, ці тварини є соціальними та в природі живуть групами зі складною структурою. До того ж вони доволі охайні: регулярно доглядають за шерстю і навіть можуть привчатися до лотка.

Не менш вражають і фізичні можливості кроликів: вони здатні розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину та здійснювати далекі й високі стрибки. Саме ці якості дозволяють їм ефективно тікати від хижаків. У підсумку кролики – це значно складніші й розумніші тварини, ніж може здатися на перший погляд.

