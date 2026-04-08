Treehugger створив детальний перелік того, що обов’язково потрібно знати майбутнім власникам.

Що треба врахувати перед тим, як завести кролика?

  • Кролики живуть довго

У середньому кролики живуть від 10 до 12 років, а інколи й довше за належного догляду. Це означає, що ви берете на себе відповідальність на багато років, а не на короткий період. Важливо враховувати, що тварина потребуватиме щоденної уваги, навіть коли змінюється ваш спосіб життя. Особливо це актуально, якщо кролика купують для дитини – з часом догляд лягає на дорослих.

  • Не найкращий вибір для маленьких дітей

Попри свою миловидність, кролики не завжди добре взаємодіють із маленькими дітьми. Вони легко лякаються гучних звуків, різких рухів і надмірної активності. Крім того, їм не подобається, коли їх часто беруть на руки, адже це викликає у них стрес. Тому така тварина більше підходить для спокійного та уважного власника.

  • Їм потрібна компанія

Кролики є соціальними тваринами та в природі живуть групами. Якщо тримати їх на самоті, вони можуть відчувати стрес і навіть нудьгувати. Наявність іншого кролика поруч допомагає їм почуватися безпечніше та проявляти природну поведінку. Саме тому багато власників обирають утримання пари тварин.

  • Потребують багато руху

Кроликам необхідно щодня активно рухатися щонайменше кілька годин. Постійне перебування у клітці негативно впливає на їхнє фізичне та психічне здоров’я. Найкраще рішення – забезпечити їм простір для вільного пересування, наприклад, окрему зону або навіть кімнату. Активність допомагає уникнути проблем із травленням і зайвою вагою.

  • Доведеться "підготувати" дім

Кролики мають природну потребу гризти, адже їхні зуби ростуть постійно. Через це вони можуть пошкоджувати меблі, дроти, плінтуси та інші речі у домі. Щоб уникнути проблем, доведеться захистити житло – сховати кабелі, встановити захисні накладки або використовувати спеціальні засоби. Також важливо забезпечити тварину безпечними іграшками для гризіння.

  • Раціон має бути правильним

Основою харчування кролика є сіно або трава, які повинні бути доступні постійно. Овочі слід давати як доповнення до раціону, а не як основну їжу. Фрукти, зокрема морква, варто використовувати лише як ласощі та давати їх у невеликій кількості. Неправильне харчування може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

  • Потрібен спеціальний ветеринар

Кролики потребують регулярного ветеринарного догляду, але не кожен лікар спеціалізується на цих тваринах. Важливо знайти фахівця, який має досвід роботи саме з кроликами. Регулярні огляди допомагають контролювати стан зубів, виявляти паразитів і проводити вакцинацію. Також слід бути готовими до додаткових витрат на медичне обслуговування.

Факти про кроликів від яких ви будете шоковані

Як пише "Главред", кролики – це не лише милі домашні улюбленці, а й тварини з низкою дивовижних здібностей, про які знають не всі. Завдяки особливому розташуванню очей вони мають майже круговий огляд і можуть помічати небезпеку з різних боків, що допомагає їм виживати у дикій природі.

Водночас їхні зуби ростуть упродовж усього життя, тому постійне гризіння є для них не звичкою, а необхідністю.

Цікаво, що кролики можуть проявляти емоції. Наприклад, тихо постукують зубами, коли почуваються спокійно, а також виконують стрибки з поворотами у повітрі, демонструючи радість. Попри стереотип про полохливість, ці тварини є соціальними та в природі живуть групами зі складною структурою. До того ж вони доволі охайні: регулярно доглядають за шерстю і навіть можуть привчатися до лотка.

Не менш вражають і фізичні можливості кроликів: вони здатні розвивати швидкість до 50 кілометрів на годину та здійснювати далекі й високі стрибки. Саме ці якості дозволяють їм ефективно тікати від хижаків. У підсумку кролики – це значно складніші й розумніші тварини, ніж може здатися на перший погляд.

Чи складно доглядати за кроликами?

  • Догляд за декоративними кроликами часто здається простим, однак насправді має чимало нюансів, про які варто знати майбутнім власникам. Ці тварини потребують не лише уваги, а й правильно організованого середовища проживання. Кроликам необхідна простора клітка або вольєр, де вони зможуть вільно рухатися та не відчувати стресу.

  • Не менш важливим є контроль за здоров’ям: ці тварини можуть приховувати симптоми хвороб, тому будь-які зміни у поведінці слід сприймати серйозно. Ветеринарні огляди та вакцинація також є обов’язковими.