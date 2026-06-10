Искала приключений, а нашла нового друга: одесситка приютила собаку, которая присоединилась к ее путешествию

Во время прохождения маршрута Camino Podolico одесситка Виктория неожиданно нашла нового четвероногого друга. К ней прибился молодой пес, который сначала просто шел рядом, но с каждым километром все больше привязывался к девушке. Впоследствии стало понятно, что оставить его на дороге она уже не сможет.

Свою историю приключений Виктория Шестопал освещала в сети Threads. Там она нашла море поддержки и восторженных комментариев.

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Что известно о собаке на пути Camino Podolico?

По словам Виктории, животное было в запущенном состоянии – собака имела блох, клещей и глистов, а также боялась палки, что могло свидетельствовать о жестоком обращении в прошлом.

Собака была очень голодной, не знала базовых команд и постоянно искала внимания людей. Девушка решила забрать собаку в Одессу и найти для нее любящую семью. Она назвала его Каем. Однако возникла проблема с дорогой домой: из Каменца-Подольского не было прямого поезда в Одессу, а перевозка большой собаки вызвала трудности.

История, которой Виктория поделилась в соцсетях, быстро получила огласку. Неравнодушные люди начали предлагать помощь, а впоследствии нашелся водитель, который согласился довезти девушку с собакой в Хмельницкий.

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После осмотра в ветеринарной клинике Кай получил необходимую обработку от паразитов, первые прививки и ветеринарный паспорт. Врачи оценили его возраст примерно в 2 года.

По словам Виктории, пес оказался чрезвычайно спокойным и послушным: быстро привык к поводку, без проблем перенес осмотр и хорошо ладит с другими животными. Из-за рекомендаций ветеринара девушке пришлось сократить последний этап своего маршрута Camino Podolico, ведь после процедур Каю нельзя было преодолевать десятки километров пешком.

Однако это не помешало успешно добраться до Одессы. Путешествие поездом также прошло без серьезных трудностей. Хотя пушистик сначала нервничал и боялся вагона, впоследствии успокоился и почти всю дорогу проспал. После переезда в Одессу Кай быстро адаптировался к новой жизни.

Уже во время первых прогулок он вел себя очень дружелюбно, охотно знакомился с другими собаками и избегал конфликтов.



Пес Кай на прогулке / Фото со страницы Виктории

По словам Виктории, четвероногий не проявляет агрессии и даже без поводка не отходит далеко от хозяйки. Теперь она активно делится их уже совместными приключениями.

Кстати, ранее мы рассказывали еще одну интересную историю, которая привлекла внимание сети. На видео, снятом в Киеве, собака переходит дорогу с гламурной розовой сумочкой в зубах. Как оказалось, такие амплуа для песини далеко не новые.