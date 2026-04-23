Проходила "собеседование" на владельца котика: DJ KOROLOVA показала своего домашнего любимца
- DJ KOROLOVA взяла котика из приюта, которого назвали Коксик.
- Перед передачей животного в новые руки его обработали, вакцинировали, а будущие владельцы проходили "собеседование".
Известная украинская диджейка KOROLOVA родом из Чернигова рассказала о новом члене своей семьи. Она вместе с мужем взяла из приюта котика.
Малыша назвали Коксиком. Пополнением диджейка поделилась поделилась с поклонниками в сети Threads.
Что известно о Коксике?
Артистка рассказала, что в приюте мурчик носил имя Коржик. Однако муж Ольги назвал его Коксик, а тот с радостью начал мгновенно откликаться. "Как будто сам выбрал себе новую жизнь", – написала диджейка.
Она отметила, что пушистик приехал в семью из Украины, а именно из приюта kovnir.writer. Отметим, что DJ KOROLOVA сейчас проживает в Польше. Впрочем, родилась она в городе Чернигове.
Продюсер также поделилась историей подготовки к прибытию своего нового любимца. По словам диджейки, котика перед передачей в новые руки обработали, вакцинировали. А сами хозяева даже проходили "собеседование", в частности, показывали, где будет жить пушистик.
Ольга Королева отметила, что это абсолютно правильный подход, потому что "каждое животное заслуживает дом. Не "временно". Навсегда". Она призвала поддерживать приюты и по возможности приютить хвостика, подарив ему шанс на счастливую жизнь в любящей семье.
Друзья... животные из приютов – это какая-то другая любовь. Они смотрят так, будто вы – их целый мир,
– подчеркнула DJ KOROLOVA.
Диджейка показала своего нового любимца: смотрите фото с ее страницы
Справка. KOROLOVA, настоящее имя которой Ольга Королева, – украинский диджей и музыкальный продюсер, которая получила международное признание в стилях мелодичного техно и прогрессив-хауса. Она входит в сотню лучших диджеев мира по версии DJ Mag и в 2025 году заняла 50-ю позицию этого рейтинга.
Артистка активно выступает на крупных мировых фестивалях, в частности на Tomorrowland, и имеет миллионы прослушиваний на YouTube. Известна своим энергичным сценическим присутствием, она также регулярно гастролирует, поддерживает Украину, выступает с украинским флагом и помогает Вооруженным силам Украины.
