Малюка назвали Коксиком. Поповненням діджейка поділилася з прихильниками в мережі Threads.

Що відомо про Коксика?

Артистка розповіла, що в притулку мурчик мав ім'я Коржик. Однак чоловік Ольги назвав його Коксик, а той із радістю почав миттєво відгукуватися. "Наче сам обрав собі нове життя", – написала діджейка.

Вона зазначила, що пухнастик приїхав у родину з України, а саме з притулку kovnir.writer. Зазначимо, що DJ KOROLOVA наразі проживає у Польщі. Втім, народилася вона в місті Чернігові.

Продюсерка також поділилася історією підготовки до прибуття свого нового улюбленця. За словами діджейки, котика перед передаванням у нові руки обробили, вакцинували. А самі господарі навіть проходили "співбесіду", зокрема, показували, де буде жити пухнастик.

Ольга Корольова наголосила, що це абсолютно правильний підхід, бо "кожна тваринка заслуговує на дім. Не "тимчасово". Назавжди". Вона закликала підтримувати притулки й за можливості прихистити хвостика, подарувавши йому шанс на щасливе життя в люблячій родині.

Друзі… тварини з притулків – це якась інша любов. Вони дивляться так, ніби ви – їхній цілий світ,

– підкреслила DJ KOROLOVA.

Діджейка показала свого нового улюбленця: дивіться фото з її сторінки

Довідка. KOROLOVA, справжнє ім'я якої Ольга Корольова, – українська діджейка та музична продюсерка, яка здобула міжнародне визнання у стилях мелодійного техно та прогресив-хаусу. Вона входить до сотні найкращих діджеїв світу за версією DJ Mag і у 2025 році посіла 50-ту позицію цього рейтингу.



Артистка активно виступає на великих світових фестивалях, зокрема на Tomorrowland, та має мільйони прослуховувань на YouTube. Відома своєю енергійною сценічною присутністю, вона також регулярно гастролює, підтримує Україну, виступає з українським прапором і допомагає Збройним силам України.

