Подробиці інциденту розповіли на сторінці ocfireauthority в Instagram.

Читайте також Шість годин скавчав під руїнами: журналіст у Києві допоміг врятувати собаку з-під завалів

Як собака врятував родину від пожежі в будинку?

Вогонь виник у гаражі, імовірно, через несправність електромережі. Помітивши полум'я, пес почав наполегливо гавкати ще близько 4:15 ранку. Це він робив настільки незвично й нав'язливо, що зрештою розбудив свого господаря Тома Даліса та його близьких. Том пояснив, що така поведінка у звичайних умовах геть не притаманна улюбленцю, тож це викликало занепокоєння у власника.

Попри спроби заспокоїти собаку, чотирилапий не припиняв гавкіт, фактично попереджаючи про небезпеку. Коли родина прокинулася і перевірила ситуацію, виявилося, що гараж уже охоплений вогнем.

Завдяки цьому вони встигли швидко покинути будинок. Унаслідок інциденту Том, його дружина та 90-річна теща врятувалися, отримавши лише незначні травми. Сам чоловік переконаний, що саме Філлмор урятував їм життя.

Пожежники оперативно ліквідували займання, хоча будинок і автомобілі зазнали серйозних пошкоджень. В Orange County Fire Authority навіть відзначили пса в соцмережах, назвавши його героєм, і закликали нагородити цього собаку.



Філлмор урятував родину від пожежі / Фото ocfireauthority

Після гасіння пожежі рятувальники приділили Філлмору особливу увагу. Причину займання ще остаточно встановлюють, але попередньо йдеться про електричну несправність.

Зверніть увагу! Експерти з Wag пояснили, що загалом собаки здатні розпізнавати небезпеку різного характеру – від злочинців до природних катастроф. Вони реагують на ледь помітні сигнали: можуть настирливо гавкати, скавуліти, дряпати двері або поводитися нетипово – нервувати, ховатися чи, навпаки, ставати надто активними.



Фахівці попереджають: якщо пес раптово починає уважно стежити за кимось або не відходить від людини, це також може бути сигналом потенційної небезпеки. Така поведінка іноді пояснюється тим, що тварини відчувають загрозу раніше за людей і намагаються попередити про неї.

Собаки мають значно розвинутіші органи чуття, ніж люди: вони краще бачать у темряві, їхній нюх у тисячу разів чутливіший, а слух дозволяє вловлювати високочастотні звуки. Завдяки цьому вони здатні не лише відчувати емоційний стан людини, а й заздалегідь реагувати на небезпеку чи навіть сигналізувати про проблеми зі здоров'ям.

Як собаки рятують життя: що відомо про подібні випадки?