Многие из них имеют домашних любимцев – от собак до экзотических животных. Редакция 24 Канала собрала все интересные факты о домашних животных номинантов Оскара-2026.

Смотрите также Кто получит Оскар-2026 уже через считанные дни: прогнозы букмекеров

Каких животных имеют голливудские звезды?

Леонардо Ди Каприо и его гигантская черепаха

Актер Леонардо Ди Каприо в этом году номинирован на Оскар за роль в фильме One Battle After Another. Но кроме карьеры, он известен и своей большой любовью к животным.

Одним из самых интересных домашних любимцев актера стала африканская шпоровая черепаха. Ди Каприо приобрел ее в 2010 году на выставке экзотических животных в Калифорнии. Тогда актер специально попросил самую большую черепаху, которую могли предложить продавцы.

Этот вид черепах происходит из регионов Сахары в Африке. Она является третьей по размеру черепахой в мире и может жить до 70 – 100 лет. Взрослые особи вырастают до 80 – 100 килограммов, а иногда даже больше.

По словам экспертов, эти черепахи нуждаются в большом пространстве и специальном уходе. Они также могут быть очень привязанными к своим владельцам.

Африканская шпоровая черепаха / Фото Рэймонд Бойд, Getty Images

Интересно, что актер также имеет собак. Самый известный из них – французский бульдог по имени Джанго, который даже сопровождал звезду во время путешествий частными самолетами.

Как пишет "РБК-Украина", появлением пса в своей жизни Ди Каприо обязан своей бывшей возлюбленной – Жизель. Она подарила актеру эту замечательную собаку, с которой звезда теперь проводит много времени.

Французский бульдог голливудского актера / Фото Pinterest

Любовь Ди Каприо к животным хорошо сочетается с его активной природоохранной деятельностью. Актер много лет поддерживает экологические фонды и проекты по защите дикой природы.

Тимоти Шаламе и его новый пес

Тимоти Шаламе, номинирован на Оскар-2026 за роль в фильме Marty Supreme, недавно также стал владельцем собаки.

В конце 2025 года актер поделился фотографиями с маленьким щенком в соцсетях. Фанаты быстро обратили внимание на нового любимца звезды.

В сетей предполагают, что собака может быть миксом питбуль-терьера. Эта порода известна своей энергичностью, преданностью и высоким интеллектом. Питбуль-миксы часто нуждаются в активных прогулках и тренировках. Они очень привязываются к своим владельцам и могут быть чрезвычайно ласковыми.

Хотя актер пока не раскрыл имя собаки, поклонники активно обсуждают нового четвероногого друга звезды.

Многие фанаты отметили, что такие фото показывают Шаламе с другой стороны – не как голливудскую звезду, а как обычного человека, который просто любит своего домашнего любимца.

Эмма Стоун и ее спасенный из приюта пес

Эмма Стоун давно известна своей любовью к животным, и собака Рен занимает особое место в ее жизни.

Он был спасен из приюта, и актриса вместе с бывшим партнером решила дать ему второй шанс. Точная порода Рена неизвестна, но он очень похож на лабрадора.

Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд с их собакой / Фото Pinterest

Собака часто сопровождает Эмму на прогулках по Лос-Анджелесу и даже иногда появляется на фотографиях папарацци. Актриса очень заботится о нем, уделяя внимание его игрушкам, прогулкам и комфортному отдыху дома. Во многих интервью она признавалась, что Рен помогает ей расслабиться после напряженных съемок и является своеобразным терапевтом.

Эмма часто выкладывает фотографии с ним в соцсетях, показывая, как они играют и отдыхают вместе. Собака стала для нее почти членом семьи и постоянным спутником в повседневной жизни.



Эмма Стоун и ее любимец / Фото Pinterest

Что еще известно о домашних любимцах известных людей?