Многие из них имеют домашних любимцев – от собак до экзотических животных. Редакция 24 Канала собрала все интересные факты о домашних животных номинантов Оскара-2026.
Каких животных имеют голливудские звезды?
Леонардо Ди Каприо и его гигантская черепаха
Актер Леонардо Ди Каприо в этом году номинирован на Оскар за роль в фильме One Battle After Another. Но кроме карьеры, он известен и своей большой любовью к животным.
Одним из самых интересных домашних любимцев актера стала африканская шпоровая черепаха. Ди Каприо приобрел ее в 2010 году на выставке экзотических животных в Калифорнии. Тогда актер специально попросил самую большую черепаху, которую могли предложить продавцы.
Этот вид черепах происходит из регионов Сахары в Африке. Она является третьей по размеру черепахой в мире и может жить до 70 – 100 лет. Взрослые особи вырастают до 80 – 100 килограммов, а иногда даже больше.
По словам экспертов, эти черепахи нуждаются в большом пространстве и специальном уходе. Они также могут быть очень привязанными к своим владельцам.
Африканская шпоровая черепаха / Фото Рэймонд Бойд, Getty Images
Интересно, что актер также имеет собак. Самый известный из них – французский бульдог по имени Джанго, который даже сопровождал звезду во время путешествий частными самолетами.
Как пишет "РБК-Украина", появлением пса в своей жизни Ди Каприо обязан своей бывшей возлюбленной – Жизель. Она подарила актеру эту замечательную собаку, с которой звезда теперь проводит много времени.
Французский бульдог голливудского актера / Фото Pinterest
Любовь Ди Каприо к животным хорошо сочетается с его активной природоохранной деятельностью. Актер много лет поддерживает экологические фонды и проекты по защите дикой природы.
Тимоти Шаламе и его новый пес
Тимоти Шаламе, номинирован на Оскар-2026 за роль в фильме Marty Supreme, недавно также стал владельцем собаки.
В конце 2025 года актер поделился фотографиями с маленьким щенком в соцсетях. Фанаты быстро обратили внимание на нового любимца звезды.
В сетей предполагают, что собака может быть миксом питбуль-терьера. Эта порода известна своей энергичностью, преданностью и высоким интеллектом. Питбуль-миксы часто нуждаются в активных прогулках и тренировках. Они очень привязываются к своим владельцам и могут быть чрезвычайно ласковыми.
Хотя актер пока не раскрыл имя собаки, поклонники активно обсуждают нового четвероногого друга звезды.
Многие фанаты отметили, что такие фото показывают Шаламе с другой стороны – не как голливудскую звезду, а как обычного человека, который просто любит своего домашнего любимца.
Эмма Стоун и ее спасенный из приюта пес
Эмма Стоун давно известна своей любовью к животным, и собака Рен занимает особое место в ее жизни.
Он был спасен из приюта, и актриса вместе с бывшим партнером решила дать ему второй шанс. Точная порода Рена неизвестна, но он очень похож на лабрадора.
Эмма Стоун и Эндрю Гарфилд с их собакой / Фото Pinterest
Собака часто сопровождает Эмму на прогулках по Лос-Анджелесу и даже иногда появляется на фотографиях папарацци. Актриса очень заботится о нем, уделяя внимание его игрушкам, прогулкам и комфортному отдыху дома. Во многих интервью она признавалась, что Рен помогает ей расслабиться после напряженных съемок и является своеобразным терапевтом.
Эмма часто выкладывает фотографии с ним в соцсетях, показывая, как они играют и отдыхают вместе. Собака стала для нее почти членом семьи и постоянным спутником в повседневной жизни.
Эмма Стоун и ее любимец / Фото Pinterest
Что еще известно о домашних любимцах известных людей?
Королева Елизавета II Королева Елизавета II обожала корги. В течение шести десятилетий она владела более 30 собаками этой породы. Благодаря этому корги получили мировую известность.
Украинский стример и блогер Миша Лебига поделился историей о своем четвероногом друге. Любимца породы чау-чау по имени Майкл он выбрал почти случайно, но, по словам блогера, это был настоящий знак судьбы.