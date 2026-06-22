Хвостатые артиллеристы: украинские бойцы показали своих пушистых питомцев

Повседневную жизнь украинских военных на фронте зачастую даже трудно представить без домашних питомцев, которые становятся для солдат настоящим утешением. Так, кошки вместе с ними переживают все моменты боевой жизни.

Своих пушистиков показали военные из 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила.

Интересно: Пушистые защитники "заняли оборону": милая фотография котят с фронта разлетелась по сети

Что известно о котиках на позициях артиллеристов?

Военные рассказали, что малыши никогда не остаются обделенными любовью и вниманием. Они так же перемещаются с позиции на позицию и на восстановление в место постоянной дислокации.

Ведут полноценную жизнь боевого артиллериста,

– уточнили в бригаде.

Среди питомцев есть и взрослые, очевидно, опытные бойцы, а есть и совсем крошечные – они только начинают свой боевой путь. Все они, под присмотром украинских артиллеристов, находятся на позициях и поддерживают боевой дух военных.

Защитники показали котиков на позициях: смотрите фотографии 43-й бригады

Ранее мы рассказывали историю о бойцах 92-й ОШБр, которые приютили бездомную кошку. Впоследствии пушистая любимица стала мамой трёх котят, которые поселились вместе с военными.

Малыши облюбовали для отдыха военные шлемы, превратив их в уютные лежанки. Котят назвали в честь роботизированных комплексов — Воля, Тарган и Рысь.

Иногда бывает и так, что пушистиков приходится спасать из чрезвычайной опасности. Весной операторы БПЛА мотопехотного батальона 118-й отдельной механизированной бригады успешно провели необычную спасательную операцию под названием "Мяу-Мяу". Для эвакуации использовали тяжелый гексакоптер "Вампир", который обычно выполняет боевые задачи на фронте.

На этот раз беспилотник помог вывезти из опасной зоны кошку и её 5 котят. Благодаря операции животных удалось доставить в безопасное место, где теперь о них заботятся украинские военные.