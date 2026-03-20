Весна, котики и добрые дела: в Киеве пройдет фестиваль адопции AdoptMe Days

На выходных, 21 – 22 марта в 10-м павильоне ВДНХ состоится 20-й фестиваль адопции зверят AdoptMe Days. Это событие для тех, кто мечтает найти пушистого члена семьи, узнать больше о культуре адопции и просто провести выходные с пользой. Посетителей будут ждать здоровые животные из почти 60 приютов Киевщины, которые очень хотят встретить своих родителей.

Подробнее о событии рассказывают на странице AdoptMe Days. Там также освещают истории четвероногих, которые ждут своих новых хозяев, и дают советы по воспитанию любимцев.

Чего ожидать от фестиваля?

Организаторы отмечают, что сейчас в Украине многие приюты работают на пределе своих возможностей, особенно тяжело они переживали зиму.

Несмотря на все, в приютах спасали, согревали и верили: весна принесет их подопечным нечто большее, чем тепло – она подарит им дом. На первый нынешний фестиваль по адопции прибудут более 400 хвостиков, значительная часть из них – спасенные из морозов.



В столице пройдет фестиваль по адопции домашних животных

Важно! Посетить событие можно будет 21 и 22 марта с 13:00 до 19:00. Вход на фестиваль свободный.

Четвероногие пушистики будут ждать свою новую семью

Также в AdoptMe Days собрали 5 причин, почему этот уикенд стоит провести именно здесь:

Спасти сразу две жизни

Когда кто-то забирает домой одного хвостика, в приюте освобождается место для другого животного, которое критически нуждается в помощи.

Адопция – это о любви, а не о деньгах

Все животные на фестивале отдаются в семьи бесплатно.

К тому же, организаторы Pethouse и Gostomel Shelter позаботились, чтобы первые дни вместе были комфортными: новоиспеченные петбатьки получат корм, игрушки, вкусности и другие полезные подарки от партнеров.

Событие создано для того, чтобы люди могли приютить домашнее животное

Никаких сложных процедур

Путь к петбатькивства состоит из трех простых шагов: знакомство с любимцем и общение с представителем приюта, ветеринарный контроль на месте и регистрация звериного и человеческого счастья.

Познакомиться со здоровым зверьком

Не обязательно забирать животное сразу – приходите просто пообщаться. На фестивале будет 400 котиков и собачек разного возраста, цвета и характера.

Каждый из них тщательно подготовлен к встрече: вакцинирован, обработан от паразитов и стерилизован (если позволяет возраст).

Стать частью пушистого сообщества

За два года AdoptMe Days стал местом, где тысячи украинцев уже сделали свой выбор – стали любящими родителями 2 170 животных из приютов.

Даже если пока не готовы к адопции, приходите поддержать один из 60 приютов-участников донатом или просто расскажите о фестивале друзьям.

