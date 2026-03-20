Весна, котики и добрые дела: в Киеве пройдет фестиваль адопции AdoptMe Days
20 марта, 18:09
Весна, котики и добрые дела: в Киеве пройдет фестиваль адопции AdoptMe Days

Татьяна Бабич
Основні тези
  • Фестиваль адопции AdoptMe Days состоится 21 – 22 марта в столице, где более 400 животных из приютов будут искать новые семьи.
  • Вход на событие бесплатный, а новоиспеченные владельцы животных получат подарки от партнеров фестиваля.

На выходных, 21 – 22 марта в 10-м павильоне ВДНХ состоится 20-й фестиваль адопции зверят AdoptMe Days. Это событие для тех, кто мечтает найти пушистого члена семьи, узнать больше о культуре адопции и просто провести выходные с пользой. Посетителей будут ждать здоровые животные из почти 60 приютов Киевщины, которые очень хотят встретить своих родителей.

Подробнее о событии рассказывают на странице AdoptMe Days. Там также освещают истории четвероногих, которые ждут своих новых хозяев, и дают советы по воспитанию любимцев.

Чего ожидать от фестиваля?

Организаторы отмечают, что сейчас в Украине многие приюты работают на пределе своих возможностей, особенно тяжело они переживали зиму.

Несмотря на все, в приютах спасали, согревали и верили: весна принесет их подопечным нечто большее, чем тепло – она подарит им дом. На первый нынешний фестиваль по адопции прибудут более 400 хвостиков, значительная часть из них – спасенные из морозов.


В столице пройдет фестиваль по адопции домашних животных / Фото, предоставлено 24 Каналу

Важно! Посетить событие можно будет 21 и 22 марта с 13:00 до 19:00. Вход на фестиваль свободный.

Четвероногие пушистики будут ждать свою новую семью: смотрите фото, предоставленные 24 Каналу

Также в AdoptMe Days собрали 5 причин, почему этот уикенд стоит провести именно здесь:

  • Спасти сразу две жизни

Когда кто-то забирает домой одного хвостика, в приюте освобождается место для другого животного, которое критически нуждается в помощи.

  • Адопция – это о любви, а не о деньгах

Все животные на фестивале отдаются в семьи бесплатно.

К тому же, организаторы Pethouse и Gostomel Shelter позаботились, чтобы первые дни вместе были комфортными: новоиспеченные петбатьки получат корм, игрушки, вкусности и другие полезные подарки от партнеров.

Событие создано для того, чтобы люди могли приютить домашнее животное: фото, предоставлены 24 Каналу

  • Никаких сложных процедур

Путь к петбатькивства состоит из трех простых шагов: знакомство с любимцем и общение с представителем приюта, ветеринарный контроль на месте и регистрация звериного и человеческого счастья.

  • Познакомиться со здоровым зверьком

Не обязательно забирать животное сразу – приходите просто пообщаться. На фестивале будет 400 котиков и собачек разного возраста, цвета и характера.

Каждый из них тщательно подготовлен к встрече: вакцинирован, обработан от паразитов и стерилизован (если позволяет возраст).

  • Стать частью пушистого сообщества

За два года AdoptMe Days стал местом, где тысячи украинцев уже сделали свой выбор – стали любящими родителями 2 170 животных из приютов.

Даже если пока не готовы к адопции, приходите поддержать один из 60 приютов-участников донатом или просто расскажите о фестивале друзьям.

Трогательные истории пушистиков, которых забрали из приюта

  • В общем, 2 марта отмечают Международный день спасения кошек. Этот праздник призван мотивировать людей забирать животных из приютов.

  • В материале 24 Канала вы сможете почитать четыре трогательные истории о спасенных котиках, которые нашли свои любящие дома. Один из героев – кот по имени Кекс, который обожает ходить за своей хозяйкой и пристально следить за всем, что она делает.

  • На днях в сети хозяева животных также поделились теплыми фотографиями своих любимцев, которых они приютили из приюта "Дом спасенных животных". С начала войны организация спасла уже более 9 тысяч животных.

  • Кроме того, одна из пользовательниц рассказала, что в свое время не решилась разлучить двух сестер-кошек из Краматорска, поэтому Лея и Тея теперь живут вместе и дарят ей радость.