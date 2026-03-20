Весна, котики и добрые дела: в Киеве пройдет фестиваль адопции AdoptMe Days
- Фестиваль адопции AdoptMe Days состоится 21 – 22 марта в столице, где более 400 животных из приютов будут искать новые семьи.
- Вход на событие бесплатный, а новоиспеченные владельцы животных получат подарки от партнеров фестиваля.
На выходных, 21 – 22 марта в 10-м павильоне ВДНХ состоится 20-й фестиваль адопции зверят AdoptMe Days. Это событие для тех, кто мечтает найти пушистого члена семьи, узнать больше о культуре адопции и просто провести выходные с пользой. Посетителей будут ждать здоровые животные из почти 60 приютов Киевщины, которые очень хотят встретить своих родителей.
Подробнее о событии рассказывают на странице AdoptMe Days. Там также освещают истории четвероногих, которые ждут своих новых хозяев, и дают советы по воспитанию любимцев.
Чего ожидать от фестиваля?
Организаторы отмечают, что сейчас в Украине многие приюты работают на пределе своих возможностей, особенно тяжело они переживали зиму.
Несмотря на все, в приютах спасали, согревали и верили: весна принесет их подопечным нечто большее, чем тепло – она подарит им дом. На первый нынешний фестиваль по адопции прибудут более 400 хвостиков, значительная часть из них – спасенные из морозов.
В столице пройдет фестиваль по адопции домашних животных / Фото, предоставлено 24 Каналу
Важно! Посетить событие можно будет 21 и 22 марта с 13:00 до 19:00. Вход на фестиваль свободный.
Четвероногие пушистики будут ждать свою новую семью: смотрите фото, предоставленные 24 Каналу
Также в AdoptMe Days собрали 5 причин, почему этот уикенд стоит провести именно здесь:
- Спасти сразу две жизни
Когда кто-то забирает домой одного хвостика, в приюте освобождается место для другого животного, которое критически нуждается в помощи.
- Адопция – это о любви, а не о деньгах
Все животные на фестивале отдаются в семьи бесплатно.
К тому же, организаторы Pethouse и Gostomel Shelter позаботились, чтобы первые дни вместе были комфортными: новоиспеченные петбатьки получат корм, игрушки, вкусности и другие полезные подарки от партнеров.
Событие создано для того, чтобы люди могли приютить домашнее животное: фото, предоставлены 24 Каналу
- Никаких сложных процедур
Путь к петбатькивства состоит из трех простых шагов: знакомство с любимцем и общение с представителем приюта, ветеринарный контроль на месте и регистрация звериного и человеческого счастья.
- Познакомиться со здоровым зверьком
Не обязательно забирать животное сразу – приходите просто пообщаться. На фестивале будет 400 котиков и собачек разного возраста, цвета и характера.
Каждый из них тщательно подготовлен к встрече: вакцинирован, обработан от паразитов и стерилизован (если позволяет возраст).
- Стать частью пушистого сообщества
За два года AdoptMe Days стал местом, где тысячи украинцев уже сделали свой выбор – стали любящими родителями 2 170 животных из приютов.
Даже если пока не готовы к адопции, приходите поддержать один из 60 приютов-участников донатом или просто расскажите о фестивале друзьям.
Трогательные истории пушистиков, которых забрали из приюта
В общем, 2 марта отмечают Международный день спасения кошек. Этот праздник призван мотивировать людей забирать животных из приютов.
В материале 24 Канала вы сможете почитать четыре трогательные истории о спасенных котиках, которые нашли свои любящие дома. Один из героев – кот по имени Кекс, который обожает ходить за своей хозяйкой и пристально следить за всем, что она делает.
На днях в сети хозяева животных также поделились теплыми фотографиями своих любимцев, которых они приютили из приюта "Дом спасенных животных". С начала войны организация спасла уже более 9 тысяч животных.
Кроме того, одна из пользовательниц рассказала, что в свое время не решилась разлучить двух сестер-кошек из Краматорска, поэтому Лея и Тея теперь живут вместе и дарят ей радость.