Трепетными историями любимцев и их очаровательными фото поделились люди, которые взяли хвостатых в "Доме спасенных животных".
Актуально Мужчина впервые оставил кота одного: то, что произошло ночью, разбило ему сердце
Что известно о приюченных любимцах?
На странице приюта в Threads разместили сообщение с призывом к владельцам поделиться фотографиями своих приюченных животных, которые росли в "Доме".
Рекция сети была ожидаемо оперативной, поэтому комментарии быстро наполнились историями котиков, собачек, хомячков, которые нашли свой новый дом.
Пользовательница с ником elena_zhuravleva_lv забрала из приюта сразу двух хвостиков, ее дом стал домом одновременно для песика и для котика.
Любимцы, которых забрали из приюта / Фото из сети
Кстати, 2 марта отмечается Международный день спасения кошек. 24 Канал собрал 4 уникальные истории о мурчиках, которые осчастливили новые семьи своим присутствием.
Со своей стороны irena_zhuravel рассказала, что со своей любимицей, которую взяла из "Дома", она теперь частенько ездит в путешествия.
Песик в первый день в новой семье / Насыщенная путешествиями жизнь собаки после приюта
Ну и конечно же, не обошлось без случаев, когда четвероногие становятся главными персонажами в галерее своих владельцев. Так произошло у
kabanchik_thedog.
Собака, которого взяли из приюта / Скриншот из сети
А пользовательница с ником capuccinko поделилась собственной историей, которая сможет растрогать многих. Ведь она не смогла разлучить двух сестер-кошечек из Краматорска, поэтому Лея и Тея теперь вместе радуют свою хозяйку.
Что известно о "Доме спасенных животных"?
Благотворительный фонд "Дом спасенных животных" уже более 7 лет спасает животных от жестокого обращения, халатности или содержания в неприемлемых условиях. Там рассказали, что история организации началась во Львове, где ее участники создали уникальный приют для диких и сельскохозяйственных животных и птиц.
С началом полномасштабного вторжения организация расширила свою деятельность и стала заниматься также домашними животными, брошенными хозяевами или пострадавшими из-за войны.
С тех пор "Домовцы" принимают, лечат и спасают животных со всех уголков Украины. За время войны организации удалось спасти более 9000 животных. О своих основных направлениях деятельности в приюте рассказали следующее:
- принимаем новых подопечных;
- ищем ответственных владельцев для кошек и собак;
- предоставляем лечение и реабилитацию раненым животным;
- проводим образовательные мероприятия для популяризации гуманного отношения к животным.
Деятельность этого приюта помогла найти дом для многих хвостиков. Это подтверждается, в частности, рядом кадров счастливых мордочек в новых любящих семьях.
Животные, которых взяли из "Домовки": смотрите фото из сети
Как можно помочь приюту и животным?
Если вы не имеете возможности воспитывать любимца, однако есть желание позаботиться о животном, это можно сделать и дистанционно.
Недавно в Украине запустили мобильное приложение приюта "Дом спасенных животных", которое позволяет поддерживать животных просто со смартфона. Пользователи могут стать онлайн-опекунами, финансово поддерживать подопечных и следить за их историями.
Интересно, что в самом приюте живет более 1500 животных, как домашних, так и диких и экзотических.
Приложение создано для тех, кто хочет системно помогать. Больше об инициативе, а также о том, как работает приложение для помощи животным, рассказали представители приюта.