Трепетними історіями улюбленців та їхніми чарівними фото поділилися люди, які взяли хвостатих у "Домівці врятованих тварин".
Актуально Чоловік уперше залишив кота самого: те, що сталося вночі, розбило йому серце
Що відомо про прихищених улюбленців?
На сторінці притулку в Threads розмістили допис із закликом до власників поділитися фотографіями своїх прихищених тваринок, які зростали в "Домівці".
Рекція мережі була очікувано оперативною, тож коментарі швидко наповнилися історіями котиків, собачок, хом'ячків, які знайшли свій новий дім.
Користувачка з ніком elena_zhuravleva_lv забрала з притулку одразу двох хвостиків, її оселя стала домом водночас для песика й для котика.
Улюбленці, яких забрали з притулку / Фото з мережі
До речі, 2 березня відзначається Міжнародний день порятунку котів. 24 Канал зібрав 4 унікальні історії про мурчиків, які ощасливили нові родини своєю присутністю.
Зі свого боку irena_zhuravel розповіла, що зі своєю улюбленицею, яку взяла з "Домівки", вона тепер частенько їздить у подорожі.
Песик у перший день у новій родині / Насиччене мандрівками життя собаки після притулку
Ну й звісно ж, не обійшлося без випадків, коли чотирилапі стають головними персонажами в галереї своїх власників. Так сталося у
kabanchik_thedog.
Собака, якого взяли з притулку / Скриншот з мережі
А користувачка з ніком capuccinko поділилася власною історією, яка зможе розчулити багатьох. Адже вона не змогла розлучити двох сестер-кішечок з Краматорська, тому Лея і Тея тепер разом тішать свою господарку.
Що відомо про "Домівку врятованих тварин"?
Благодійний фонд "Домівка врятованих тварин" уже понад 7 років рятує тварин від жорстокого поводження, халатності або утримання в неприйнятних умовах. Там розповіли, що історія організації розпочалася у Львові, де її учасники створили унікальний притулок для диких і сільськогосподарських тварин та птахів.
З початком повномасштабного вторгнення організація розширила свою діяльність і стала опікуватися також домашніми тваринами, покинутими господарями або постраждалими через війну.
Відтоді "Домівці" приймають, лікують та рятують тварин з усіх куточків України. За час війни організації вдалося врятувати понад 9000 тварин. Про свої основні напрямки діяльності в притулку розповіли таке:
- приймаємо нових підопічних;
- шукаємо відповідальних власників для котів і собак;
- надаємо лікування та реабілітацію пораненим тваринам;
- проводимо освітні заходи для популяризації гуманного ставлення до тварин.
Діяльність цього притулку допомогла знайти дім для багатьох хвостиків. Це підтверджується, зокрема, низкою кадрів щасливих мордочок у нових люблячих сім'ях.
Тваринки, яких взяли з "Домівки": дивіться фото з мережі
Як можна допомогти притулку й тваринкам?
Якщо ви не маєте можливості виховувати улюбленця, проте маєте бажання попіклуватися про тваринку, це можна зробити й дистанційно.
Нещодавно в Україні запустили мобільний додаток притулку "Домівка врятованих тварин", який дозволяє підтримувати тваринок просто зі смартфона. Користувачі можуть стати онлайн-опікунами, фінансово підтримувати підопічних та стежити за їхніми історіями.
Цікаво, що в самому притулку живе понад 1500 тварин, як домашніх, так і диких та екзотичних.
Додаток створений для тих, хто хоче системно допомагати. Більше про ініціативу, а також про те, як працює застосунок для допомоги тваринам, розповіли представники притулку.