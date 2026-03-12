Собаку он решил сохранить генетически после того, как у любимицы обнаружили онкологию. Трогательную историю рассказали в The Telegraph.

На что пошел хозяин ради своей собаки?

Как сообщило издание, мужчина продал 2 свои спортивные автомобили Mercedes для того, чтобы оплатить клонирование для своей собаки Дейзи.

Процедуру провела компания из Южной Кореи Sooam Biotech Research Foundation в столице страны – Сеуле.

Отметим, там располагается одна из первых во всем мире лабораторий, которые занимаются коммерческим клонированием собак.

После смерти кокер-спаниеля в 2016 году ее клетки передали в лабораторию, где из них создали эмбрионы с помощью метода переноса ядра соматической клетки.

Благодаря проделанным манипуляциям на свет появились двое щенков. Речь идет о Миртл и Мейбл, которые генетически являются копиями умершей Дейзи. В то же время определенные различия между ними можно проследить как во внешности, так и в характере. Это объясняется влиянием среды.

Том Рубитон искренне признался, что в моменте принятия этого решения он не был уверен, что клонирование вообще сработает.

Решиться на такое его подтолкнула сильная эмоциональная связь с любимицей, которая формировалась на протяжении многих лет. По его словам, клоны не являются точными копиями его собаки, однако новые любимцы помогли ему пережить потерю. Сейчас же Миртл и Мейбл вместе со своим владельцем уже 9 лет живут в Великобритании.



Клоны собаки Дейзи Миртл и Мейбл / Фото The Telegraph

Что известно о процедуре клонирования?

При этом процедура клонирования домашних животных вызывает бурные дискуссии среди ученых и зоозащитников. Критики этой идеи отмечают, что операция способна наносить вред и страдания для суррогатных собак, а также этот процесс требует большого количества неудачных попыток.

Интересно! Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что клоны щенков демонстрируют более стабильные и предсказуемые черты характера со временем, чем обычные собаки. Во время тестирования в двух разных возрастных периодах клонированные животные в основном сохраняли одинаковый темперамент, тогда как у собак из контрольной группы поведенческие особенности менялись значительно больше.



Наибольшее постоянство у клонированных щенков наблюдалось в чертах, связанных с взаимодействием с людьми, реакцией на дрессировку, а также способностью справляться со стрессом и страхом.

В то же время есть и сторонники идеи клонирования. Они считают это отличной возможностью сохранить генетическую память о своих любимцах.

