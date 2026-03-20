Детальніше про подію розповідають на сторінці AdoptMe Days. Там також висвітлюють історії чотирилапих, які чекають на своїх нових господарів, і дають поради з виховання улюбленців.
Чого очікувати від фестивалю?
Організатори зазначають, що нині в Україні багато притулків працюють на межі своїх можливостей, особливо важко вони переживали зиму.
Попри все, у притулках рятували, зігрівали й вірили: весна принесе їхнім підопічним щось більше за тепло – вона подарує їм дім. На перший цьогорічний фестиваль з адопції прибудуть понад 400 хвостиків, значна частина з них – врятовані з морозів.
Важливо! Відвідати подію можна буде 21 та 22 березня з 13:00 до 19:00. Вхід на фестиваль вільний.
Також в AdoptMe Days зібрали 5 причин, чому цей вікенд варто провести саме тут:
- Врятувати одразу два життя
Коли хтось забирає додому одного хвостика, у притулку звільняється місце для іншої тварини, яка критично потребує допомоги.
- Адопція – це про любов, а не про гроші
Усі тварини на фестивалі віддаються у родини безкоштовно.
До того ж, організатори Pethouse та Gostomel Shelter подбали, щоб перші дні разом були комфортними: новоспечені петбатьки отримають корм, іграшки, смаколики та інші корисні подарунки від партнерів.
- Жодних складних процедур
Шлях до петбатьківства складається з трьох простих кроків: знайомство з улюбленцем та спілкування з представником притулку, ветеринарний контроль на місці та реєстрація звірячого і людського щастя.
- Познайомитись зі здоровим звірятком
Не обов'язково забирати тварину одразу – приходьте просто поспілкуватися. На фестивалі буде 400 котиків і песиків різного віку, кольору та характеру.
Кожен із них ретельно підготовлений до зустрічі: вакцинований, оброблений від паразитів та стерилізований (якщо дозволяє вік).
- Стати частиною пухнастої спільноти
За два роки AdoptMe Days став місцем, де тисячі українців уже зробили свій вибір – стали люблячими петбатьками 2 170 тварин із притулків.
Навіть якщо поки не готові до адопції, приходьте підтримати один із 60 притулків-учасників донатом або просто розкажіть про фестиваль друзям.
Зворушливі історії пухнастиків, яких забрали з притулку
Загалом, 2 березня відзначають Міжнародний день порятунку котів. Це свято покликане мотивувати людей забирати тварин із притулків.
У матеріалі 24 Каналу ви зможете почитати чотири зворушливі історії про врятованих котиків, які знайшли свої люблячі домівки. Один із героїв – кіт на ім'я Кекс, який обожнює ходити за своєю господинею та пильно стежити за всім, що вона робить.
Днями в мережі господарі тварин також поділилися теплими світлинами своїх улюбленців, яких вони прихистили з притулку "Домівка врятованих тварин". З початку війни організація врятувала вже понад 9 тисяч тварин.
Крім того, одна з користувачок розповіла, що свого часу не наважилася розлучити двох сестер-кішок із Краматорська, тому Лея і Тея тепер живуть разом і дарують їй радість.