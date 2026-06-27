Отдых с домашними животными в Ровенской области: подборка отелей для владельцев собак

Путешествия с домашними животными становятся всё более популярными среди украинцев. Владельцы собак ищут отели, где можно комфортно отдохнуть вместе со своим четвероногим другом, не оставляя его дома.

"24 Канал" подготовил подборку заведений в окрестностях Ровно, которые официально разрешают проживание с домашними питомцами и создают для этого соответствующие условия.

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Куда поехать с собачкой в Ровенской области?

Aivengo Hotel

Гостинично-ресторанный комплекс расположен в селе Великая Омеляна недалеко от Ровно. Заведение окружено зеленой территорией, что особенно удобно для владельцев собак, ведь рядом есть места для прогулок. В отеле работают ресторан, бассейн, спортивная инфраструктура и зона отдыха.

По данным сервисов бронирования, заведение разрешает проживание с собаками разных пород и размеров за дополнительную плату. Отель может стать хорошим вариантом как для коротких выходных, так и для более длительного загородного отдыха.

Отель, в котором можно отдыхать с питомцами / Фото Aivengo Hotel

Optima Rivne

Для тех, кто не хочет уезжать далеко от города, подойдет отель в центре Ровно. Заведение официально имеет статус pet-friendly и разрешает проживание с домашними животными.

Согласно правилам отеля, в одном номере могут проживать до двух домашних питомцев, за исключением пород собак, которые в Украине отнесены к категории потенциально опасных.

За размещение животного предусмотрена отдельная плата. В частности, сутки проживания питомца стоят 500 гривен. Однако в эту сумму входят лежанка, миска для воды, лоток или пеленки для удобства.

Pet-friendly отель / Фото Optima Rivne

В каких еще отелях можно жить с собакой?

Еще несколько лет назад путешествия с домашними питомцами требовали от владельцев дополнительных поисков и компромиссов, ведь далеко не все отели были готовы принимать гостей с животными. Сегодня ситуация изменилась: вокруг Киева появляется все больше загородных комплексов и отелей, которые поддерживают pet-friendly формат и создают комфортные условия для отдыха вместе с собаками.

Для жителей столицы это особенно актуально, ведь не нужно тратить много времени на дорогу. Всего в 30–60 минутах езды от Киева можно найти места среди лесов, у озер или рек, где разрешено проживание с четвероногими питомцами.

Такие комплексы предлагают просторные территории для прогулок, отдых на природе и возможность провести выходные, не оставляя собаку дома и не ища для неё приюта.