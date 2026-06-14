Такие заведения предлагают не только временное пребывание,, но и прогулки,, игры,, социализацию и даже дрессировку. 24 Канал собрал некоторые из них.
Смотрите также Выходные с четвероногим другом: лучшие pet-friendly отели возле Луцка
Где есть садики для собак и сколько это стоит?
В Украине уже работают десятки заведений,, которые можно назвать аналогами детских садов для собак. Больше всего таких сервисов сосредоточено в Киеве,, Львове,, Днепре и Одессе.
Обычно они работают в двух форматах: дневной садик, когда собаку оставляют на несколько часов или на день, и отель для животных, где питомец может жить во время отпуска хозяев. Большинство заведений обеспечивают выгул, кормление по графику, игры, постоянный надзор персонала и регулярную связь с владельцем.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Подобные услуги особенно полезны для активных собак,, которые тяжело переносят одиночество или нуждаются в дополнительной социализации.
Одним из популярных вариантов является Dog Hotel, который работает в Киеве более 30 лет. Здесь собаки находятся под круглосуточным присмотром персонала и ветеринаров. В заведении подчеркивают, что животные живут в максимально приближенных к домашним условиях. Пребывание стоит от 750 до 850 гривен в сутки.
Стоит отметить, что здесь можно оставлять и кошек.
Питомцы в отеле для животных / Фото Dog Hotel
Также в столице работает Dog City – многофункциональный центр для животных с услугами дневного пребывания, дрессировки, груминга и гостиницы для собак.
В среднем пребывание в отеле стоит 1200 гривен в сутки. Однако, если приобрести несколько дней подряд, то для владельцев животных действуют скидки.
Как выбрать хороший питомник и гостиницу для собак?
Прежде чем оставить собаку в отеле или питомнике, владельцам стоит внимательно проверить условия содержания животных. Специалисты American Kennel Club рекомендуют лично посетить заведение еще до бронирования и убедиться, что персонал не скрывает помещения, где находятся собаки.
Стоит обратить внимание на чистоту вольеров, наличие просторных зон для выгула и отношение сотрудников к животным. Также важно узнать, сколько времени собаки проводят на прогулках, имеют ли они доступ к играм и социализации с другими питомцами.
Одним из главных критериев безопасности является ветеринарный контроль. В качественных отелях для собак обязательно проверяют наличие актуальных прививок от бешенства, парвовируса, чумки и других опасных заболеваний.
Кинологи также рекомендуют поинтересоваться, как персонал действует в случае травмирования или внезапного ухудшения самочувствия животного. Владелец должен заранее знать, есть ли у заведения контакты ветеринаров и алгоритм действий в чрезвычайных ситуациях.
Еще один важный показатель – возможность адаптационного пребывания. Специалисты советуют оставить собаку в отеле на одну ночь или несколько часов перед длительной поездкой, чтобы оценить реакцию животного на новую среду.
Во время визита стоит обратить внимание и на других собак в заведении. Если животные выглядят спокойными, ухоженными и активными, это может свидетельствовать о надлежащих условиях содержания. Также хороший отель не должен отказывать клиентам в осмотре территории. Наоборот, ответственные заведения охотно показывают места для сна, выгула, кормления и знакомят владельцев с персоналом.
Полезно узнать,, присылает ли заведение фото или видеоотчеты во время пребывания собаки. Для многих владельцев это позволяет чувствовать себя спокойнее во время отпуска или командировки.