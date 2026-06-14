Такі заклади пропонують не лише перетримку, а й прогулянки, ігри, соціалізацію та навіть дресування. 24 Канал зібрав деякі з них.

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Де є садочки для собак та скільки це коштує?

В Україні вже працюють десятки закладів, які можна назвати аналогами дитячих садочків для собак. Найбільше таких сервісів зосереджено у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

Зазвичай вони працюють у двох форматах: денний садочок, коли собаку залишають на кілька годин або на день, та готель для тварин, де улюбленець може жити під час відпустки господарів. Більшість закладів забезпечують вигул, годування за графіком, ігри, постійний нагляд персоналу та регулярний зв'язок із власником.

Подібні сервіси особливо корисні для активних собак, які важко переносять самотність або потребують додаткової соціалізації.

Одним із популярних варіантів є Dog Hotel, який працює в Києві понад 30 років. Тут собаки перебувають під цілодобовим наглядом персоналу та ветеринарів. У закладі наголошують, що тварини живуть у максимально наближених до домашніх умовах. Перебування вартує від 750 до 850 гривень за добу.

Варто зауважити, що тут можна лишати й котиків.

Улюбленці у готелі для тварин / Фото Dog Hotel

Також у столиці працює Dog City – багатофункціональний центр для тварин із послугами денного перебування, дресування, грумінгу та готелю для собак.

У середньому перетримка у готелі коштує 1200 гривень за добу. Однак, якщо придбати декілька днів поспіль, то для власників тварин діють знижки.

Як обрати хороший садочок та готель для собак?

Перед тим як залишити собаку в готелі або садочку, власникам варто уважно перевірити умови утримання тварин. Фахівці American Kennel Club рекомендують особисто відвідати заклад ще до бронювання та переконатися, що персонал не приховує приміщення, де перебувають собаки.

Варто звернути увагу на чистоту вольєрів, наявність просторих зон для вигулу та ставлення працівників до тварин. Також важливо дізнатися, скільки часу собаки проводять на прогулянках, чи мають доступ до ігор та соціалізації з іншими улюбленцями.

Одним із головних критеріїв безпеки є ветеринарний контроль. У якісних готелях для собак обов'язково перевіряють наявність актуальних щеплень від сказу, парвовірусу, чумки та інших небезпечних захворювань.

Кінологи також рекомендують поцікавитися, як персонал діє у разі травмування або раптового погіршення самопочуття тварини. Власник має заздалегідь знати, чи є у закладу контакти ветеринарів та алгоритм дій у надзвичайних ситуаціях.

Ще один важливий показник – можливість адаптаційного перебування. Фахівці радять залишити собаку в готелі на одну ніч або кілька годин перед тривалою поїздкою, щоб оцінити реакцію тварини на нове середовище.

Під час візиту варто звернути увагу й на інших собак у закладі. Якщо тварини виглядають спокійними, доглянутими та активними, це може свідчити про належні умови утримання. Також хороший готель не повинен відмовляти клієнтам в огляді території. Навпаки, відповідальні заклади охоче показують місця для сну, вигулу, годування та знайомлять власників із персоналом.

Корисно дізнатися, чи надсилає заклад фото або відеозвіти під час перебування собаки. Для багатьох власників це дозволяє почуватися спокійніше під час відпустки або відрядження.