24 Канал зібрав добірку закладів поблизу рівного, які офіційно дозволяють проживання з домашніми улюбленцями та створюють для цього відповідні умови.

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Куди поїхати із песиком на Рівненщині?

Aivengo Hotel

Готельно-ресторанний комплекс розташований у селі Велика Омеляна неподалік Рівного. Заклад оточений зеленою територією, що особливо зручно для власників собак, адже поруч є місця для прогулянок. У готелі працюють ресторан, басейн, спортивна інфраструктура та зона відпочинку.

За даними сервісів бронювання, заклад дозволяє проживання із собаками різних порід та розмірів за додаткову плату. Готель може стати хорошим варіантом як для коротких вихідних, так і для тривалішого заміського відпочинку.

Готель, у якому можна відпочивати з тваринками / Фото Aivengo Hotel

Optima Rivne

Для тих, хто не хоче виїжджати далеко від міста, підійде готель у центрі Рівного. Заклад офіційно має статус pet-friendly та дозволяє проживання з домашніми тваринами.

Згідно з правилами готелю, в одному номері можуть проживати до двох домашніх улюбленців, окрім порід собак, які в Україні віднесені до категорії потенційно небезпечних.

За розміщення тварини передбачена окрема плата. Зокрема, доба проживання пухнастика вартує 500 гривень. Однак у цю суму входять лежаночка, миска для води, лоток або пелюшки для зручності.

Pet-friendly готель / Фото Optima Rivne

У яких ще готелях можна жити із собакою?

Ще кілька років тому подорожі з домашніми улюбленцями вимагали від власників додаткових пошуків та компромісів, адже далеко не всі готелі були готові приймати гостей із тваринами. Сьогодні ситуація змінилася: навколо Києва з'являється все більше заміських комплексів і готелів, які підтримують pet-friendly формат та створюють комфортні умови для відпочинку разом із собаками.

Для жителів столиці це особливо актуально, адже не потрібно витрачати багато часу на дорогу. Лише за 30 – 60 хвилин від Києва можна знайти локації серед лісів, біля озер чи річок, де дозволено проживання з чотирилапими улюбленцями.

Такі комплекси пропонують просторі території для прогулянок, відпочинок на природі та можливість провести вихідні без необхідності залишати собаку вдома або шукати для неї перетримку.