24 Канал зібрав три цікаві локації неподалік Києва, де можна відпочити на природі, не залишаючи чотирилапого друга вдома.

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Куди поїхати із собакою?

Ще кілька років тому подорож із собакою для багатьох українців була справжнім викликом. Більшість готелів не приймали гостей із тваринами або встановлювали суворі обмеження. Однак сьогодні ситуація поступово змінюється, а петфрендлі формат стає одним із головних трендів туристичної сфери.

Неподалік Києва працюють десятки заміських комплексів, де можна не лише переночувати разом із собакою, а й повноцінно відпочити на природі, насолодитися лісом, водоймами, басейнами та активностями на свіжому повітрі.

Shepit Relax Park

Shepit Relax Park розташований серед соснового лісу поблизу річки Тетерів. Гостям пропонують проживання у котеджах різних форматів – від Premium до Family Premium Pool із власним басейном.

До вартості проживання входять сніданки, безлімітний доступ до дорослого та дитячого басейнів, паркування, дитяча анімація, настільні ігри та спортивний інвентар. На території працює ресторан, а також доступна оренда велосипедів і гриль-зон для відпочинку на природі.

Комплекс для відпочинку / Фото Shepit Relax Park

Особливо важливо для власників тварин те, що комплекс дозволяє приїжджати разом із собаками за додаткову оплату.

У майбутньому адміністрація планує розширити перелік активностей та облаштувати лазню й зону для риболовлі з виходом до річки.

Treti. двір

Комплекс Treti. двір розташований на березі річки Раставиці та пропонує відпочинок у стилі сучасного українського села. На території облаштовано вісім будинків різного формату: компактні А-фрейми для пар, сімейні котеджі з чанами та великі зруби для компаній.

Головною перевагою для власників домашніх тварин є те, що всі будинки дозволяють проживання разом із собаками без необхідності шукати окремі варіанти розміщення.

Петфрендлі готель / Фото Treti. двір

Гостям пропонують свіжі продукти для сніданку, власні барбекю-зони, а також широкий вибір активностей: прогулянки на квадроциклах, катерах, каяках, сапбордах, риболовлю, волейбол та настільний теніс. Для дітей працює екоферма, де можна поспілкуватися з тваринами, а замість традиційного басейну відпочивальникам пропонують купання у річці з облаштованим пірсом.

Bobritsa Dacha

Ще одним варіантом для відпочинку з собакою є Bobritsa Dacha, розташований поруч із лісом. Комплекс має 17 номерів, ресторан Kommuna Kitchen, два басейни, сауну, чан, альтанки, оранжерею та спеціальні зони для відпочинку біля водойми.

Готель офіційно працює у форматі pet friendly, тому гості можуть приїжджати зі своїми собаками за додаткову плату. Для сімей із дітьми тут доступні дитячий басейн, гойдалки, а найближчим часом планують встановити батут.

Готельний комплекс / Фото Bobritsa Dacha

Для військовослужбовців діє знижка 20%, а бронювання можна безкоштовно скасувати або перенести не пізніше ніж за три дні до заїзду.

Що робити, якщо собака вперше їде у подорож?

Якщо собака вперше вирушає у подорож або на відпочинок, власникам варто заздалегідь підготувати тварину до зміни обстановки.

American Kennel Club (AKC) радить починати з коротких поїздок, щоб поступово знизити рівень стресу у тварини. Перед подорожжю бажано перевірити стан здоров’я собаки та актуальність щеплень.

Також важливо взяти із собою знайомі речі, які створюють відчуття безпеки: лежанку, улюблені іграшки та миски.

Фахівці рекомендують не змінювати різко раціон харчування перед поїздкою та під час відпочинку, щоб уникнути проблем із травленням. У дорозі тварині потрібно забезпечити доступ до води та регулярні зупинки для вигулу. Якщо собака погано переносить транспорт, ветеринари радять заздалегідь проконсультуватися щодо можливих заспокійливих засобів.

Важливо також не залишати тварину без нагляду в незнайомому середовищі, особливо поблизу води чи дороги. Поступова адаптація до подорожей і збереження звичного розпорядку значно знижують рівень стресу у собак під час поїздок.