Виртуальные заборы для собак набирают популярность: что нужно знать владельцам

GPS-ограждения для собак стремительно набирают популярность среди владельцев домашних животных во всем мире. Такие системы позволяют создавать виртуальные границы без установки физического забора или подземных проводов.

Вместе с популярностью растет и количество вопросов о безопасности, точности и надежности таких технологий. Об этом пишет American Kennel Club.

Смотрите также Ошейник или анатомическая шлейка: ветеринары объяснили, что безопаснее для собаки

Что такое GPS-ограждение для собак и как оно работает?

GPS-ограждение для собак – это система виртуального ограничения территории, которая работает с помощью спутниковой навигации. Владелец через специальное приложение создает границы участка на карте, а собака носит ошейник с GPS-модулем.

Когда животное приближается к установленной границе, система подает предупредительный сигнал. В зависимости от модели это может быть звук, вибрация или электростимуляция.

Таким образом собака постепенно учится понимать границы разрешенной территории. В отличие от традиционных заборов, GPS-ограждения не требуют строительных работ или прокладки кабелей под землей. Именно поэтому они стали популярными среди владельцев больших участков, фермерских хозяйств и людей, живущих в сельской местности.

В то же время эксперты отмечают, что ни одна система сдерживания не гарантирует абсолютной безопасности. Эффективность GPS-ограждений в значительной степени зависит от качества оборудования, стабильности сигнала и правильного обучения собаки.

Насколько точными являются GPS-ограждения для собак?

Один из главных вопросов, который волнует владельцев животных, – точность GPS-ограждений. Эксперты объясняют, что здесь важно разделять два понятия: точность и надежность. Точность означает, насколько правильно система отображает границу, которую владелец нарисовал на карте.

Поскольку GPS зависит от спутникового сигнала, возможны незначительные отклонения, которые называют "дрейфом GPS". Современные системы учитывают эти колебания и стараются минимизировать ошибки. Надежность означает, насколько стабильно система подает сигналы и предупреждения. Если сообщения поступают с задержкой или нерегулярно, собака может не понимать границы и путаться.

Специалисты советуют обращать внимание на несколько важных критериев перед покупкой:

проходила ли система тестирование в различных условиях;

как работает сигнал возле деревьев и зданий;

насколько стабильно срабатывают предупреждения;

есть ли независимые проверки и результаты испытаний.

Именно повторяемость и стабильность сигналов помогают собаке быстрее привыкнуть к границам и реже пытаться их нарушить.

Сколько стоит такое ограждение в Украине?

Стоимость GPS-ограждений и ошейников с функцией виртуального забора в Украине зависит от производителя, точности системы и набора функций. 24 Канал проверил украинские интернет-магазины и узнали цены на такие заборы.

Простейшие модели GPS-трекеров с базовой функцией геозоны можно найти примерно за 1 500 – 2 000 гривен.

Средний сегмент таких устройств стоит около 2 500 – 3 500 гривен. В эту категорию входят модели с мобильным приложением, отслеживанием передвижения в реальном времени, историей маршрутов и функцией "электронного ограждения".

Более дорогие GPS-системы для собак могут превышать 5 000 гривен, особенно если речь идет о профессиональных моделях для больших территорий, охотничьих собак или устройства с повышенной точностью сигнала и автономностью. Отдельные премиальные бренды также предлагают платные подписки на расширенные функции мониторинга.

Цены на виртуальные ограждения / Фото интернет-магазины

Какие средства могут помочь, если ваша собака все же сбежала?

QR-адресники становятся все более популярными среди владельцев собак и кошек, ведь позволяют значительно ускорить возвращение потерянного животного домой. После сканирования кода человек может сразу увидеть контактные данные хозяина, информацию о кличке, особенности здоровья или даже адрес проживания животного.

Некоторые современные системы также автоматически присылают владельцу геолокацию места, где был отсканирован жетон. В отличие от обычных металлических адресников,

QR-жетоны могут содержать гораздо больше информации и легко обновляться через мобильное приложение или личный кабинет. Это особенно важно в случае изменения номера телефона или адреса владельца.

Ветеринары отмечают, что лучший уровень защиты обеспечивает сочетание QR-адресника и микрочипа. Если жетон может потеряться вместе с ошейником, то транспондер остается под кожей животного в течение всей жизни.

Сам микрочип не имеет GPS-отслеживания, однако содержит уникальный код, по которому можно найти данные владельца в международных или национальных реестрах животных. Именно поэтому чипирование все чаще становится обязательным условием для путешествий с домашними любимцами за границу.