Миф или правда: вредно ли перетягивание каната для собак
- Игра в перетягивание каната не делает собак агрессивными и может быть полезной.
- Эксперты рекомендуют соблюдать безопасность, играть недолго, с умеренной нагрузкой, и научить собаку отпускать игрушку по команде.
Игра в перетягивание – одно из самых любимых развлечений собак, но вокруг нее существует немало мифов. Кинологи объяснили, что такая игра не делает животное агрессивным и даже может быть полезной.
В то же время специалисты предупреждают: неправильная техника или чрезмерная грубость могут привести к травмам. Об этом сообщает American Kennel Club.
Опасна ли игра в перетягивание?
Игра в перетягивание не является вредной для собак, если проходит правильно. Эксперты отмечают, что распространенное мнение о якобы развитии агрессии из-за такой игры – миф, ведь исследования не подтверждают связи между перетягиванием и доминантным или агрессивным поведением.
Наоборот, такая активность может приносить пользу. Она помогает укрепить связь между собакой и владельцем, развивает самоконтроль, повышает уверенность животного и позволяет потратить лишнюю энергию. Кроме того, перетягивание часто используют как эффективный инструмент тренировки и мотивации.
В то же время доктор Эрика Болинг, сертифицированный тренер по фитнесу собак, отмечает правила безопасности. Играть нужно недолго, с умеренной нагрузкой и желательно использовать длинную мягкую игрушку, во избежание травм зубов и десен. Также важно, чтобы собака умела отпускать игрушку по команде – это помогает контролировать возбуждение и делает игру более безопасной.
Самая большая опасность – неправильная техника. Резкие движения, подъема собаки за игрушку или слишком сильное тяжение могут травмировать шею и позвоночник. Особенно осторожными следует быть со щенками, пожилыми собаками или животными, которые имеют проблемы со спиной или суставами.
Игра в перетягивание может быть полезной и безопасной, если учитывать физическое состояние собаки, не играть слишком грубо и придерживаться базовых правил.
Как долго можно играть в перетягивание каната?
По словам Дианны Сантос, ведущего инструктора Университета кинологического спорта, если сеансы перетягивания "следует проводить относительно короткими (10-15 секунд), иметь встроенный контроль импульсов (собака должна иметь обученное поведение "выходить" или "падать").
Стремитесь к двум-трем перетягиваниям за сеанс (перетягивание – обмен – перетягивание – победа – перетягивание – обмен), а затем завершите его, попросив собаку выполнить упражнение "на мышление". Дайте ей лакомство, а затем уберите игрушку для перетягивания,
– объясняет Сантос.
Она называет это интервальной тренировкой. Владелец позволяет собаке с возбуждением "подняться высоко в облака, а затем возвращает ее на землю" с помощью забавных вещей для мышления. По словам специалиста, умение останавливать захват – это навык, который нужен каждой собаке.
Сколько минут в день нужно играть с собакой?
Игра является важной частью жизни каждой собаки – независимо от возраста и породы. Она обеспечивает физическую нагрузку, умственную стимуляцию и помогает предотвратить нежелательное поведение.
Универсальной нормы не существует – все зависит от возраста, темперамента, здоровья и породы. Некоторым собакам достаточно нескольких минут активной игры в день, тогда как другим нужно до 30 минут или более, в зависимости от активности и типа занятий.
Характер породы также имеет большое значение для определения времени игр, требующих физической нагрузки.