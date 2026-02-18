В то же время специалисты предупреждают: неправильная техника или чрезмерная грубость могут привести к травмам. Об этом сообщает American Kennel Club.

Опасна ли игра в перетягивание?

Игра в перетягивание не является вредной для собак, если проходит правильно. Эксперты отмечают, что распространенное мнение о якобы развитии агрессии из-за такой игры – миф, ведь исследования не подтверждают связи между перетягиванием и доминантным или агрессивным поведением.

Наоборот, такая активность может приносить пользу. Она помогает укрепить связь между собакой и владельцем, развивает самоконтроль, повышает уверенность животного и позволяет потратить лишнюю энергию. Кроме того, перетягивание часто используют как эффективный инструмент тренировки и мотивации.

В то же время доктор Эрика Болинг, сертифицированный тренер по фитнесу собак, отмечает правила безопасности. Играть нужно недолго, с умеренной нагрузкой и желательно использовать длинную мягкую игрушку, во избежание травм зубов и десен. Также важно, чтобы собака умела отпускать игрушку по команде – это помогает контролировать возбуждение и делает игру более безопасной.

Самая большая опасность – неправильная техника. Резкие движения, подъема собаки за игрушку или слишком сильное тяжение могут травмировать шею и позвоночник. Особенно осторожными следует быть со щенками, пожилыми собаками или животными, которые имеют проблемы со спиной или суставами.

Игра в перетягивание может быть полезной и безопасной, если учитывать физическое состояние собаки, не играть слишком грубо и придерживаться базовых правил.

Как долго можно играть в перетягивание каната?

По словам Дианны Сантос, ведущего инструктора Университета кинологического спорта, если сеансы перетягивания "следует проводить относительно короткими (10-15 секунд), иметь встроенный контроль импульсов (собака должна иметь обученное поведение "выходить" или "падать").

Стремитесь к двум-трем перетягиваниям за сеанс (перетягивание – обмен – перетягивание – победа – перетягивание – обмен), а затем завершите его, попросив собаку выполнить упражнение "на мышление". Дайте ей лакомство, а затем уберите игрушку для перетягивания,

– объясняет Сантос.

Она называет это интервальной тренировкой. Владелец позволяет собаке с возбуждением "подняться высоко в облака, а затем возвращает ее на землю" с помощью забавных вещей для мышления. По словам специалиста, умение останавливать захват – это навык, который нужен каждой собаке.

Сколько минут в день нужно играть с собакой?