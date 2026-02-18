Водночас фахівці попереджають: неправильна техніка або надмірна грубість можуть призвести до травм. Про це повідомляє American Kennel Club.

Чи небезпечна гра в перетягування?

Гра в перетягування не є шкідливою для собак, якщо проходить правильно. Експерти зазначають, що поширена думка про нібито розвиток агресії через таку гру – міф, адже дослідження не підтверджують зв’язку між перетягуванням і домінантною чи агресивною поведінкою.

Навпаки, така активність може приносити користь. Вона допомагає зміцнити зв’язок між собакою і власником, розвиває самоконтроль, підвищує впевненість тварини та дозволяє витратити зайву енергію. Крім того, перетягування часто використовують як ефективний інструмент тренування та мотивації.

Водночас докторка Еріка Болінг, сертифікований тренер з фітнесу собак, наголошує на правилах безпеки. Грати потрібно недовго, з помірним навантаженням і бажано використовувати довгу м’яку іграшку, щоб уникнути травм зубів і ясен. Також важливо, щоб собака вмів відпускати іграшку за командою – це допомагає контролювати збудження і робить гру безпечнішою.

Найбільша небезпека – неправильна техніка. Різкі рухи, піднімання собаки за іграшку або надто сильне тягнення можуть травмувати шию та хребет. Особливо обережними слід бути з цуценятами, літніми собаками або тваринами, які мають проблеми зі спиною чи суглобами.

Гра в перетягування може бути корисною та безпечною, якщо враховувати фізичний стан собаки, не грати занадто грубо і дотримуватися базових правил.

Як довго можна грати у перетягування каната?

За словами Діанни Сантос, провідного інструктора Університету кінологічного спорту, якщо сеанси перетягування "слід проводити відносно короткими (10-15 секунд), мати вбудований контроль імпульсів (собака повинна мати навчену поведінку "виходити" або "падати").

Прагніть до двох-трьох перетягувань за сеанс (перетянування – обмін – перетягування – перемагання – перетягування – обмін), а потім завершіть його, попросивши собаку виконати вправу "на мислення". Дайте їй ласощі, а потім приберіть іграшку для перетягування,

– пояснює Сантос.

Вона називає це інтервальним тренуванням. Власник дозволяє собаці зі збудженням "піднятися високо в хмари, а потім повертає її на землю" за допомогою кумедних речей для мислення. За словами фахівчині, вміння зупиняти захоплення – це навичка, яка потрібна кожному собаці.

Скільки хвилин на день потрібно гратися із собакою?