Водночас фахівці попереджають: неправильна техніка або надмірна грубість можуть призвести до травм. Про це повідомляє American Kennel Club.
Чи небезпечна гра в перетягування?
Гра в перетягування не є шкідливою для собак, якщо проходить правильно. Експерти зазначають, що поширена думка про нібито розвиток агресії через таку гру – міф, адже дослідження не підтверджують зв’язку між перетягуванням і домінантною чи агресивною поведінкою.
Навпаки, така активність може приносити користь. Вона допомагає зміцнити зв’язок між собакою і власником, розвиває самоконтроль, підвищує впевненість тварини та дозволяє витратити зайву енергію. Крім того, перетягування часто використовують як ефективний інструмент тренування та мотивації.
Водночас докторка Еріка Болінг, сертифікований тренер з фітнесу собак, наголошує на правилах безпеки. Грати потрібно недовго, з помірним навантаженням і бажано використовувати довгу м’яку іграшку, щоб уникнути травм зубів і ясен. Також важливо, щоб собака вмів відпускати іграшку за командою – це допомагає контролювати збудження і робить гру безпечнішою.
Найбільша небезпека – неправильна техніка. Різкі рухи, піднімання собаки за іграшку або надто сильне тягнення можуть травмувати шию та хребет. Особливо обережними слід бути з цуценятами, літніми собаками або тваринами, які мають проблеми зі спиною чи суглобами.
Гра в перетягування може бути корисною та безпечною, якщо враховувати фізичний стан собаки, не грати занадто грубо і дотримуватися базових правил.
Як довго можна грати у перетягування каната?
За словами Діанни Сантос, провідного інструктора Університету кінологічного спорту, якщо сеанси перетягування "слід проводити відносно короткими (10-15 секунд), мати вбудований контроль імпульсів (собака повинна мати навчену поведінку "виходити" або "падати").
Прагніть до двох-трьох перетягувань за сеанс (перетянування – обмін – перетягування – перемагання – перетягування – обмін), а потім завершіть його, попросивши собаку виконати вправу "на мислення". Дайте їй ласощі, а потім приберіть іграшку для перетягування,
– пояснює Сантос.
Вона називає це інтервальним тренуванням. Власник дозволяє собаці зі збудженням "піднятися високо в хмари, а потім повертає її на землю" за допомогою кумедних речей для мислення. За словами фахівчині, вміння зупиняти захоплення – це навичка, яка потрібна кожному собаці.
Скільки хвилин на день потрібно гратися із собакою?
Гра є важливою частиною життя кожної собаки – незалежно від віку та породи. Вона забезпечує фізичне навантаження, розумову стимуляцію та допомагає запобігти небажаній поведінці.
Універсальної норми не існує – усе залежить від віку, темпераменту, здоров’я та породи. Деяким собакам достатньо кількох хвилин активної гри на день, тоді як іншим потрібно до 30 хвилин або більше, залежно від активності та типу занять.
Характер породи також має велике значення для визначення часу ігор, які потребують фізичного навантаження.