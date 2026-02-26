Укр Рус
26 февраля, 14:22
На такое способны не только собаки: эти 4 простых шага помогут вам научить кота давать лапу

Татьяна Бабич
  • Эксперты рекомендуют проводить короткие тренировки до 5 минут в знакомом месте.
  • Процесс обучения включает несколько этапов, в частности привлечение внимания.

Мы традиционно привыкли думать, что дрессировке поддаются исключительно собачки. При этом научить кота давать лапу может казаться сложной задачей, но это отличный способ укрепить вашу связь и помочь питомцу не скучать. Такой трюк точно под силу мурчикам.

Если ваш пушистик любознательный и активный, попробуйте научить его давать вам лапу. Специалисты из Bluecroos дали четкие советы в воспитании у мурлык этого умения. Впрочем, они замечают, что требовать подобного от кота не стоит, если он не настроен на такое взаимодействие.

Как научить кота давать лапу?

Планируя обучение, эксперты советуют учитывать привычный распорядок дня кота. Занятия должны быть короткими и занимать не более пяти минут, чтобы мурчик не потерял интерес и не переутомился. К тому же стоит постоянно следить за языком тела любимца: если кот хочет уйти, дайте ему такую возможность.

Обратите внимание! Лучше всего тренироваться без посторонних раздражителей. Выберите знакомое и уютное место в помещении, где котик чувствует себя уверенно. Уберите игрушки, чтобы они не отвлекали его внимание.

Готовясь к обучению, позаботьтесь о мотивации для кота. Используйте то, что он больше всего любит, это может быть любимое лакомство или несколько гранул сухого корма. Если вы уже приучили питомца к кликер-тренировке, можете применять кликер – он поможет быстрее связать нужное действие с наградой.

Эксперты разработали отдельную поэтапную "инструкцию", как научить четвероногого одну из своих лапок таки давать хозяину. Стоит придерживаться таких действий:

  • Удобнее всего начинать, когда кот сидит

Покажите мурчику пакетик с лакомством или слегка потрясите им, чтобы привлечь внимание.

  • Зажмите лакомство в кулаке и поднесите руку к коту

Обычно из любопытства он начнет нюхать или трогать лапой. Как только лапка оторвется от пола и коснется вашей руки, сразу скажите "да" или щелкните кликером и дайте угощение. Повторите несколько раз. Если кот сразу не поднимает лапу, поощряйте даже малейшие попытки, это может быть легкое поднятие или движение лапкой. Это подскажет любимцу, что он движется в правильном направлении.

  • Начинайте вводить словесную команду

Протягивая руку, скажите "дай лапу" и после прикосновения сразу дайте награду. Повторяйте упражнение в течение нескольких коротких занятий, пока кот не начнет реагировать на фразу уверенно.

  • Измените положение руки

Когда касаться кулака станет для кота привычным действием, поднимите открытую ладонь, будто ожидая протянутой лапы мурлыки. Попросите "дай лапу" и поощряйте каждое правильное прикосновение. Практикуйте, пока кот не начнет стабильно выполнять трюк.

Наглядно о процессе обучения можете узнать из видеоурока на канале NoLi. Там подробно показано, как заинтересовать мурлыку к новому трюку с помощью вознаграждения.

Как научить кота давать лапу: смотрите видео

Специалисты утверждают, что терпение – это основа успеха. Если животное растерялось, вернитесь к предыдущему этапу. Если интерес угасает, сделайте более длинный перерыв. Наилучший результат дают короткие, но регулярные тренировки.

На что еще способны коты?

  • Пушистики выбирают "своего" человека не только за еду или уход, а прежде всего за ощущение безопасности, спокойствие и уважение к их границам. О сильной привязанности свидетельствует то, что кот ложится спать рядом, трется головой, мурлычет или везде следует за хозяином.

  • В то же время изменения атмосферы в доме животные часто передают через поведение. Существует мнение, что коты имеют особую "энергетику", а их присутствие положительно влияет на эмоциональное состояние человека.

