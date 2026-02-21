Путешествия с домашними любимцами: как минимизировать стресс и что обязательно взять с собой

Для многих людей четвероногие стали полноправными членами семьи, поэтому сложно представить свое путешествие без любимца. При этом стоит помнить, что такие развлечения по душе далеко не всем животным. Некоторые животные легко адаптируются и любят приключения, другие же – очень стрессуют из-за смены окружающей среды.

Особенно осторожными следует быть с пожилыми животными или теми, имеющими проблемы со здоровьем, в таких случаях консультация с ветеринаром обязательна. Советы, которые помогут уменьшить количество стрессовых ситуаций во время путешествий с четвероногими предоставляют в National Geographic.

Актуально Собака победно "ворвалась" на лыжную гонку во время Олимпийских игр в Италии

Как подготовить хвостатого к путешествию?

Специалисты отмечают, что иногда все же лучше оставить любимца дома с пет-ситером или в проверенном отеле для животных, особенно если путешествие насыщенное или не предусматривает необходимых условий именно для четвероногих.

Если вы все же берете его с собой, удобный вариант – автомобиль, ведь так можно делать остановки и быстро реагировать в случае необходимости.

Кстати, кинологиня Данута Гайда рассказала, как приучить собаку к поездкам машиной.

Как помочь собаке перестать бояться машины: смотрите видео

Авиаперелеты сложнее, потому что правила различаются в зависимости от авиакомпании и страны, часто животное летит в багажном отсеке, а международные путешествия могут требовать карантина. Альтернативой в таких случаях могут служить частные или получастные рейсы для владельцев с животными, но они дорогие.



Собаку стоит подготовить к путешествию заранее / Фото Unsplash

Кроме дороги, важно продумать детали пребывания:

позволяет ли жилье животных;

можно ли оставлять их одних;

подходит ли локация для прогулок;

есть ли рядом ветеринар.

Также стоит учитывать реакцию родственников, детей или других животных.

Подготовку к путешествию с четвероногим следует начинать заблаговременно, особенно для зарубежных поездок, потому что тогда могут понадобиться ветеринарные справки и специальные сертификаты.

Значительно поможет и предварительная адаптация, животное надо заранее приучать к переноске или поездкам.

И главное – оставаться гибкими. Путешествие с животным требует терпения, плана "Б" и реалистичных ожиданий. Тогда совместное путешествие станет приятным опытом для вас обоих.



Специалисты советуют позаботиться о необходимых вещах для путешествия с любимцами / Фото Unsplash

Со своей стороны компания Josera отмечает важность сохранить привычный для любимца рацион и обеспечить постоянный доступ к свежей воде. Эксперты также советуют взять с собой такие вещи:

ошейник или шлейка вместе с поводком;

идентификационный жетон с контактами владельца (Animal ID);

посуда для корма и воды;

теплая подстилка и переноска для транспортировки;

средства ухода: щетка, полотенце, пинцет для удаления клещей;

любимые игрушки, для кошек – кошачья мята;

гигиенические пакеты для уборки во время прогулок;

намордник (при необходимости для собаки);

ветеринарная аптечка и необходимые препараты с запасом;

европейский паспорт домашнего животного;

достаточный запас корма и вкусностей (удобнее всего брать сухой корм).

Как уберечь питомца от стресса во время войны?