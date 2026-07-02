Несмотря на миниатюрные размеры: специалисты назвали породу собак, которую не стоит держать в квартире

Многие люди убеждены, что небольшая собака станет идеальным питомцем для квартиры. Однако ветеринары и кинологи отмечают: размер животного не всегда определяет, насколько легко оно приспосабливается к жизни в ограниченном пространстве.

Об этом подробнее рассказали на сайте LosAndes142.

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Какая порода собак не выдержит жизни в квартире?

Некоторые компактные породы настолько энергичны, что без достаточной физической и умственной активности быстро начинают испытывать стресс. Одним из самых ярких примеров эксперты называют джек-рассел-терьера.

Эту породу в свое время вывели для охоты на лис, поэтому ее представители от природы чрезвычайно выносливы, сообразительны и постоянно стремятся исследовать окружающий мир.

Несмотря на небольшие размеры, джек-рассел-терьеры нуждаются в гораздо большей активности, чем многие более крупные собаки. Кинологи нередко шутят, что в теле маленького джек-рассел-терьера скрывается энергия огромной собаки.

Интересно! Известный украинцам пес Патрон – представитель породы джек-рассел-терьер. Подробнее о нем читайте в материале 24 Канала.

Специалисты отмечают, что обычной короткой прогулки таким собачкам бывает совершенно недостаточно. Помимо физических нагрузок, им необходимо регулярно решать и интеллектуальные задачи. Это могут быть:

игры на поиск предметов;

упражнения с использованием обоняния;

обучение новым командам;

разнообразные головоломки.

Если у собаки нет возможности реализовать свою природную активность, это часто проявляется в нежелательном поведении. Она может непрерывно лаять, портить мебель, грызть вещи или страдать от тревоги из-за разлуки с хозяином.

Каких еще собак не стоит держать в квартире?

Похожие особенности присущи и биглям. Хотя они известны своим дружелюбным характером, эта порода также была выведена для работы по следу. Из-за сильного охотничьего инстинкта биглям необходимо постоянно использовать свое обоняние и иметь интересные занятия.

Если этого не хватает, они быстро начинают скучать, что может привести к деструктивному поведению или постоянным попыткам сбежать. Эксперты подчеркивают, что не существует пород, которые категорически не подходят для жизни в квартире.

Решающую роль играет образ жизни владельцев, их готовность уделять время прогулкам, играм, дрессировке и развитию домашнего питомца.

Важно! Прежде чем завести собаку, следует учитывать не только ее размеры, но и историю породы, природные инстинкты и реальные потребности. Ведь гармоничная жизнь животного зависит не столько от площади жилья, сколько от того, получает ли оно достаточно физической активности, умственной нагрузки и внимания со стороны хозяев.

Кстати, маленькие собаки не всегда проще в воспитании: некоторые из них очень активны и упрямы, поэтому требуют больше времени на дрессировку. Кинолог Марина Бойко призналась, что самой сложной породой в своей практике она считает немецкого ягдтерьера. Эту породу вывели в Германии в 1930–1940-х годах как универсальную охотничью собаку.