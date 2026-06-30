Список пород собак, которым идеально подходит городской ритм жизни, составили специалисты из Parade Pets.
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На что обратить внимание, выбирая собаку для жизни в городе?
Прежде всего, следует учитывать не только охранные качества собаки, но и её способность комфортно жить в квартире, спокойно реагировать на городской шум и при этом оставаться бдительным защитником. По словам ветеринаров, идеальная городская собака должна быть уравновешенной, легко поддаваться дрессировке и не терять самообладания в людных местах.
Хорошая сторожевая собака для города – это та, которая замечает незнакомцев, необычные звуки или изменения вокруг дома, но в то же время способна расслабиться, слушается хозяина и легко адаптируется к повседневной жизни,
– пояснила ветеринар Эми Уорнер.
Специалисты также отмечают, что не все породы с сильными защитными инстинктами подходят для жизни в многоквартирных домах.
Слишком чувствительные к шуму собаки могут постоянно испытывать стресс, а городская собака должна спокойно относиться к большому количеству людей и животных вокруг.
Что известно о собаках, которые смогут комфортно жить в городе?
- Бувье де Фландр
Несмотря на внушительные размеры, эта порода хорошо приспосабливается к жизни в городе. Бувье изначально выводили как пастушьих собак, поэтому у них есть врождённый охранный инстинкт, и они настороженно относятся к незнакомцам.
По словам ветеринара Чирл Бонк, эти собаки активны на прогулках, но дома могут быть удивительно спокойными и даже ленивыми. Они с удовольствием отдыхают в квартире, а во время прогулки в парке охотно тратят накопленную энергию.
Густая шерсть хорошо защищает их от любой погоды, поэтому собака с комфортом будет гулять по городу в любое время года. Бувье также отличаются преданностью, умом и нежностью по отношению к своей семье.
Характеристика породы:
- Характер: решительный, смелый, ласковый;
- Рост: 60–70 сантиметров;
- Вес: 32–50 килограммов;
- Продолжительность жизни: 10–12 лет.
Бувье де Фландр / iStock bruev
- Бостон-терьер
А с этим лайком ситуация несколько противоположна предыдущей. Несмотря на компактные размеры, бостон-терьер прекрасно справляется с ролью домашнего сторожа. Это внимательная собака, которая быстро замечает любые необычные звуки или ситуации и предупреждает хозяина.
Эми Уорнер отмечает, что для жизни в городе важнее не устрашающий внешний вид, а уравновешенный характер. Именно поэтому бостон-терьер – отличный выбор: он легко обучается, хорошо себя чувствует даже в небольших квартирах и не требует много места.
Хотя регулярные прогулки по-прежнему необходимы, эта порода не требует чрезмерных физических нагрузок.
Характеристика породы:
- Характер: дружелюбный, сообразительный, жизнерадостный;
- Рост: 25–30 сантиметров;
- Вес: 5–11 килограммов;
- Продолжительность жизни: 11–13 лет.
Бостонский терьер / Unsplash
- Доберман
Доберман давно считается одной из лучших пород для охраны. Несмотря на грозный вид, в семейном кругу эти собаки ласковы, очень привязываются к хозяевам и легко поддаются дрессировке.
По словам Чирл Бонк, доберманы заботливы по отношению к своей семье и производят сильное впечатление на посторонних. В то же время они нуждаются в регулярных физических упражнениях, умственных нагрузках, социализации и систематическом обучении.
Правильно воспитанный доберман сочетает бесстрашие с доброжелательностью, поэтому может быть и надёжным защитником, и замечательным домашним питомцем.
Характеристика породы:
- Характер: внимательный, преданный, бесстрашный;
- Рост: 61–71 сантиметр;
- Вес: 27–45 килограммов;
- Продолжительность жизни: 10–12 лет.
Доберман / Unsplash
- Цвергшнауцер
Еще одна компактная порода, которая хорошо выполняет функции сторожевой собаки. Цвергшнауцеры от природы очень внимательны и быстро реагируют на любые изменения вокруг.
Они легко обучаются благодаря высокому интеллекту, однако нуждаются в постоянной умственной стимуляции — интерактивных игрушках, тренировках и новых задачах. Помимо охранных качеств, эти собаки известны своей игривостью и дружелюбием.
Характеристика породы:
- Характер: дружелюбный, умный, послушный;
- Рост: 30–36 сантиметров;
- Вес: 5–9 килограммов;
- Продолжительность жизни: 12–15 лет.
Цвергшнауцер / Unsplash
- Немецкая овчарка
Немецкие овчарки уже много лет остаются одними из самых популярных служебных и охранных собак в мире. Их внешний вид, громкий голос и уверенное поведение сами по себе могут отпугнуть потенциальную угрозу.
Чирл Бонк отмечает, что эта порода легко поддается дрессировке благодаря высокому интеллекту. Однако для комфортной жизни в городе овчаркам необходимы регулярные физические упражнения, социализация и занятия, поддерживающие их умственную активность.
Характеристика породы:
- Характер: смелый, уверенный, очень умный;
- Рост: 56–66 сантиметров;
- Вес: 23–41 килограмм;
- Продолжительность жизни: 12–14 лет.
Немецкая овчарка / Unsplash
Стаффордширский бультерьер
Эта компактная, но крепкая порода прекрасно подходит для городских квартир. Несмотря на серьёзный вид, стаффордширские бультерьеры очень привязываются к своим хозяевам и известны своим ласковым отношением к семье.
Эми Уорнер отмечает, что даже в небольшом жилье эти собаки чувствуют себя комфортно, если регулярно получают достаточно физических нагрузок, игр и четких правил поведения.
При правильном воспитании стаффорд становится уверенным, любящим компаньоном и надёжным защитником.
Характеристика породы:
- Характер: сообразительный, смелый, настойчивый;
- Рост: 35–41 сантиметр;
- Вес: 11–17 килограммов;
- Продолжительность жизни: 12–15 лет.
Стаффордширский бультерьер / Unsplash
- Вольпино итальяно
Эта небольшая пушистая порода вряд ли напугает злоумышленника своим видом, однако прекрасно выполняет функции сторожевой собаки. Вольпино очень внимателен ко всему, что происходит вокруг, и быстро предупреждает хозяина о незнакомцах или подозрительных звуках.
Эми Уорнер считает, что эта порода особенно понравится владельцам, которые хотят иметь бдительного компаньона, не заводя при этом крупную охранную собаку.
В то же время вольпино довольно громко лает, поэтому с раннего возраста нуждается в дрессировке, чтобы не реагировать чрезмерным лаем на обычные городские шумы.
Характеристика породы:
- Характер: преданный, энергичный, ласковый;
- Рост: 27–30 сантиметров;
- Вес: 4 кг;
- Продолжительность жизни: 12–15 лет.
Вольпино итальяно / Pinterest
Кстати, многие владельцы при выборе питомца ориентируются на размер собаки. Некоторые считают, что с мелкими собачками, в частности породы чихуахуа, справиться будет легче всего. Однако ветеринар Амир Анвари рассказал, что среди всех пород именно они чаще всего проявляют агрессию во время визита в ветеринарную клинику.
По его словам, причиной такой реакции в основном являются страх, нервное напряжение и стресс из-за непривычной обстановки.