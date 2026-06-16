Некоторые маленькие породы могут демонстрировать упрямый характер, чрезмерную активность и нежелание выполнять команды, из-за чего их дрессировка требует гораздо больше времени и усилий. Об этом рассказала кинолог Марина Бойко на своей странице в TikTok.

Интересно Часами дрейфовал на лодке: в Северном море чудом спасли немецкую овчарку

Какая порода собак требует наибольшего внимания?

Эксперт отметила, что за годы работы больше всего трудностей у нее возникало с немецким ягдтерьером. По ее словам, именно эта порода стала самой сложной среди всех собак, с которыми ей приходилось работать.

Справка. Немецкий ягдтерьер – это порода, которую специально вывели в Германии в 1930–1940-х годах для охоты. Заводчики стремились создать универсальную собаку, способную эффективно работать в различных условиях: на земле, в воде и в норах. При этом животное должно было быть неприхотливым в содержании, питании и уходе.



Представители этой породы отличаются чрезвычайно сильным охотничьим инстинктом, выносливостью и агрессивностью по отношению к добыче. Чаще всего их используют для охоты на зайцев, кабанов и пернатую дичь. Кроме того, ягдтерьеры могут выполнять функции сторожевых собак.

Марина Бойко отметила, что главная сложность заключается не только в мощных природных инстинктах этих животных. По ее словам, таким собакам часто трудно сосредоточиться на человеке, ведь они склонны постоянно реагировать на внешние раздражители и полагаться на свои охотничьи навыки.

В то же время, как подчеркнула кинолог, серьезной проблемой являются и ложные ожидания владельцев. Многие люди выбирают ягдтерьера из-за его компактных размеров и привлекательной внешности, не подозревая, что перед ними рабочая охотничья порода с непростым характером и высокими потребностями в физической и умственной активности.

Специалистка подчеркнула, что перед тем, как завести собаку, стоит подробно ознакомиться с особенностями конкретной породы, ее темпераментом и потребностями. Это поможет избежать разочарований и обеспечить комфортное сосуществование как для животного, так и для его хозяина.

Интересно! Ученые установили, что все современные породы собак имеют общего предка – древнего серого волка. Именно от него на протяжении многих поколений люди путем целенаправленной селекции сформировали сотни разнообразных пород.



Хотя собаки могут кардинально отличаться по размеру, внешнему виду и назначению, на генетическом уровне они остаются чрезвычайно похожими – примерно на 99%.